楊銘威曬舒華合照！被誤認柯震東遭批「不健康老得快」2人齊躺槍
韓國人氣女團(G)I-DLE台籍成員葉舒華，上週低調回台參加包包代言活動，工作結束後她收到陶晶瑩邀約吃飯，同框演藝圈一票大咖賈靜雯、方志友、楊銘威、柯震東等人。消息回傳到大陸，有大陸網友將楊銘威誤認成柯震東，還說「果然生活不健康老得快」，台灣網友將貼文轉發到Threads上，釣出楊銘威夫妻回應了。
記者薛羽彤／綜合報導
舒華上週同框大咖演員們，令粉絲又驚又喜。事後陶晶瑩發文透露，她和舒華約吃飯，加上幾位好友賈靜雯等人，卻偶然遇到柯震東在慶生，一群人就一起坐下來吃飯。楊銘威也在IG曬出和舒華的合照，令不少人超羨慕，照片被大陸網友看到後，有人發文表示「柯震東怎麼長成這樣了？震驚，果然不健康老得快。」還說自己不認識舒華。
楊銘威被誤認成柯震東的趣事，被台灣網友轉發到Threads上寫著「柯震東承擔」，還意外釣出楊銘威、方志友回應，「果然健康很重要」、「沒有啦柯震東真的不是我老公。」事實上，楊銘威只比柯震東年長2歲，膚色確實較黝黑，其他網友也笑翻表示，「有夠好笑楊銘威問號柯震東問號」、「一句話傷害了兩個人」、「楊銘威什麼都沒做卻受傷了」、「柯震東被黑的最慘的一次」、「楊銘威最終扛下所有。」