送走過余苑綺、高以翔 一殯景行廳主體今開拆未來化作綠地停車場
台北第一殯儀館拆除工程持續進行，今（24）日上午8時30分景行廳主體開始拆除。景行廳曾送走多位名人，近年包括余苑綺、高以翔等人的告別式，也都在台北一殯景行廳舉行，陪伴他們走過最後一段路。
記者林詠青／台北報導
擁有60年歷史的台北第一殯儀館，拆除工程自6月13日開始進行，12日先舉行灑淨法會並象徵性拆除景行廳銜牌。而景行廳本體，則在今天上午正式開拆。過去景行廳曾送走的黑道大咖包括四海幫前幫主趙經華、松聯幫精神領袖「豹哥」王知強等；在政治圈及學界都有重要地位的台大榮譽教授黃光國、以及演藝圈余苑綺、高以翔等，見證、並陪伴多位名人的最後一程。
台北市殯葬處表示，第一殯儀館拆除工程工期預估5個月，拆除後將先作為臨時停車場使用，計有315格汽車位、128格機車位及4格大客車位，並保留近600坪綠地面積。
至於第一殯儀館用地未來用途，台北市長蔣萬安日前表示，會考量地方民眾及各界對該地皆提出相關建議，傾聽多元意見，綜整地方需求，以利更詳細、周全的規劃未來方案。至於一殯銜接到二殯的過渡期，市府也都會持續關注、追蹤各項問題，若有狀況，各局處都必須即刻改善、精進。