作品結合綠能、環保、科技　台科大學生奪技職盃黑客松3大獎

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這次得獎也讓許庭瑄、施忠豪、陳虹妃非常驚喜，其中施忠豪表示，隊友都有很多跳脫框架的想法，所以思考比較制式的他就負責「去蕪存菁」，換了3、4個方案完善「潔淨能源垃圾車」構想，另外許庭瑄指出，目前已有台灣廠商研發電動垃圾車，不過目前尚不需要全面汰換常見的燃油垃圾車，因此短期可能很難達到垃圾車電動化的目標，但她相信這是未來趨勢。
資訊工程系何銘哲、施廂閎、王信驊則將綠能發電、台灣電力吃緊議題結合，研發「實體太陽能效益模擬系統與公民電廠搓合平台」獲得最佳技術獎，希望能讓社區民眾親手組裝房屋模型、太陽能板，透過系統計算發電容量以及收益，提升民眾、孩童對於裝設太陽能板的了解，而當民眾若有意願在住家裝設太陽能板，公民電廠搓合平台就能減少複雜的媒合程序，提升屋頂出租方、太陽能板投資方搓合機會，加速潔淨能源走入社區。
何銘哲分享，因為比賽時間相當接近期末考，他們想過棄賽，最後還是頂住學業以及比賽的壓力，順利堅持到了最後，組員都很感慨「原來我們的能力其實沒有想像中不好」，也都更有信心。
獲得最佳創意獎的「太陽能垃圾回收車」是以獨特而具體的設計脫穎而出，這款垃圾回收車結合太陽能板、視覺辨識、夾取機構、藍芽遙控等技術，能在沙灘上自動巡航、偵測以及撿拾垃圾，目前就讀二年級的資訊工程學系的姚睿銘、莊東諺以及電機工程學系的吳定栩已是第二次參加技職盃黑客松競賽，其中吳定栩表示，他們是將遙控車結合夾取機爪，希望能讓孩童邊玩邊淨灘，達成寓教於樂的目的。
姚睿銘、莊東諺、吳定栩希望「太陽能垃圾回收車」不只是概念，未來可以真正落實，發揮價值。他們也都相當熱愛挑戰、激發創意的過程，希望可以藉此吸引更多人同場切磋，透過競賽檢驗所學、汲取經驗，更加進步。