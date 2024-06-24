YTR眾量級到底分手沒？家寧貼文被抓包藏玄機「一點都不像情侶」
YouTuber「眾量級」由情侶檔Andy、家寧組成，兩人交往9年，近日卻傳出分手，兩人卻未正面回應。22日Andy舉辦慶生派對，家寧也在現場，事後她轉發Andy的文寫著「在我生命裡很重要的人」，看似撇清分手傳言，不過有網友認為，從他們的貼文來看，「他們之間就只剩客套了，一點都不像情侶。」判斷兩人已分手，只是像家人般的陪伴。
記者薛羽彤／綜合報導
眾量級分手傳言鬧得沸沸揚揚，兩人二度同框看似打破傳言，卻始終沒正面回應到底有沒有分開。家寧轉發Andy的生日文寫上：「在我生命裡很重要的人，從男孩轉成男人，懵懂青澀到漸漸清晰。各位給Andy滿滿的祝福，願你都會越來越好。」
家寧和Andy在網路上互動，看似打破分手傳言，不過有網友認為，兩人根本已經分手，只是保持友好關係而已，在Threads引發討論，「尤其是最後那句，願你都會越來越好，陌生人才會這樣說吧」、「和平分手祝對方幸福的fu」、「只是說重要的人也不代表沒分手，打這樣的文我個人感覺是分手了」、「最後一句明顯就是和平分手的互相祝福」、「很重要的人不代表還是男朋友啊。」
此外，也有網友對於兩人的感情現況不以為意，覺得眾量級打著情侶的頭銜走紅，已經多次鬧出分手，因而退追，「分手炒流量之前就好幾次了，果斷退追」、「從我大學看到現在，我都三十了，平均三個月要看一次分手」、「他們不是沒流量就分一次手嗎」、「分分合合炒流量不下三次，為了博取關注拿分手掛嘴邊，這種情侶不會走的長遠」、「模糊地帶，他們也很會炒作。」