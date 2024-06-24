台灣火球男林振瑋對洋基1A飆出157公里火球 先發4局僅失1分送3K
台灣火球男林振瑋今（24）日在小聯盟賽事隨聖路易紅雀1A出戰洋基1A，先發繳出4局送出3K失1分投出4次保送，賽後防禦率下修至3.14，終場紅雀1A13:11擊敗洋基1A，林振瑋無關勝敗，林振瑋在6月有4場出賽拿下1勝1敗，本場比賽僅投4局就退場，是6月份4場出賽中，投球局數最短的一場。林振瑋是郭泓志的外甥，去年才正式加盟美職紅雀隊，由於他在今年就曾飆出163公里火球，已經是超越曹錦輝等台灣球員，成為「史上最速」。此外，效力海盜2A的台灣好手陳柏毓今天先發迎戰金鶯2A，投出5局好投僅掉1分，且靠著打線的支援下，終場以7：2擊敗金鶯，陳柏毓也拿下本季第2勝。
記者吳政紘/綜合報導
林振瑋球速快 控球還要練
林振瑋首局送出三上三下，第2局出現控球不穩，單局投出3保送被敲出1支安打、失掉1分，林振瑋第3局被面臨得點圈有人危機，他先讓對手擊出內野滾地球出局，隨後投出三振，化解危機。
第4局開局林振瑋就被敲安，但隨後讓對手擊出雙殺打，抓到兩個出局數後，又被敲安加上投出保送，但林振瑋用三振再度化解危機，投完4局結束投球工作退場，終場紅雀1A以13：11收下勝利。
林振瑋今主投4局，用球數67球、其中有41顆好球，最快球速飆到97.5英哩（約157公里），被打4支安打失1分為責失分，投出3三振、控球不穩投出4次保送，僅投4局無關勝敗，賽後防禦率下修至3.14。
陳柏毓好投 海盜鄭宗哲並未上場
此外，效力海盜2A的台灣好手陳柏毓今天先發迎戰金鶯2A，投出5局好投僅掉1分，且靠著打線的支援下，終場以7：2擊敗金鶯，陳柏毓也拿下本季第2勝。
陳柏毓主投5局僅失1分，被敲出兩支安打、送出4次三振與1次四壞球保送，防禦率降低到4.43，單月防禦率也降低到2.73，鄭宗哲則是並未上陣。