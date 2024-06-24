企業界、外國商會憂秘密不保！賴清德：我本人提出釋憲的主要原因
總統賴清德今（24）日上午進行上任來首次發表敞廳談話，以「守護憲政、保護人民」為核心精神，親自向國人說明針對國會改革法案提出聲請釋憲理由。有媒體問及有晶片工程師憂心法律通過控遭傳喚，擔心商業機密不保，對此賴清德回應，這段時間收到企業界、外國商會與國際的關心，擔憂一但法律實施企業秘密不保，「這也是我本人提出釋憲的主要原因！」
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日進行上任來首次發表敞廳談話，以「守護憲政、保護人民」為核心精神，親自向國人說明釋憲理由，強調反對國會擴權，不是反對國會改革，國會理當改革，但不應該任意擴權，總統是自由民主憲政的守護者，當修法有違憲疑慮，身為總統責無旁貸，必須善盡職責，採取行動，現在就是捍衛自由民主憲政的歷史時刻。
有媒體問及有晶片工程師憂心法律通過控遭傳喚，擔心商業機密不保，賴清德回應，修法賦予立委新的調查權，對象不僅是政府機關，還包括部隊、法人 團體與社會相關人士，也坦言這段時間收到來自企業界、外國商會甚至國際的關心，憂心法律一但實施，企業商業恐秘密不保。
賴清德表示，若如此外資投資與台灣國際競爭力將受到影響，這也是自己本人提出釋憲的主因，不容許企業經營環境變化，對台灣深遠經濟環境產生影響。