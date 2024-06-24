特企／幸福芒滿！臺南芒果市集登場　遠百竹北邀您共賞甜蜜滋味

臺南物產豐富，芒果鮮甜多汁又美味，臺南也是全臺芒果種植面積最大的地方，這次2024臺南國際芒果節於6月22日至23日在走馬瀨農場盛大開幕，臺南市長黃偉哲特意帶著南化、官田、左鎮、玉井、楠西各區的新鮮芒果以及相關農漁特產品北上，邀北部民眾一同感受這份甜蜜夏日派對！本次於6月23日下午在遠百竹北7F古厝區舉行快閃市集，現場更提供消費滿額抽獎、臺南芒果試吃，除了南化、官田、左鎮、玉井、楠西各區帶來新鮮芒果、芒果果乾，還有北門虱目魚、白蝦及後壁俗女村精釀米啤酒、茄芷包等豐富的農漁特產品供消費者選購。
本次市集除了臺南的芒果還有知名的度小月擔仔麵，將肉燥的肉汁、香氣、精華製成方便食用的肉燥罐頭，是遠在異鄉的台灣遊子解鄉愁的珍愛食品；芝麻先生以臺南胡麻研製風味濃郁的麻油及相關產品，並以「品質至上、健康衛生」為品質政策將最好的產品提供給消費者；府城大水缸酸梅湯為了家人研發堅持健康的三不原則「不加人工添加物、不加防腐劑、不加冰塊」。更以照顧家人的用心以烏梅、仙楂、甘草熬成新鮮現煮桂花酸梅湯，證明飲料也可以美味兼具養生，讓大家可以喝得安心；南化區的小歇冰舖則與在地小農攜手合作，用鮮果為原料，製作天然可口的義式冰淇淋；玉井之門將各類水果，用最簡單無防腐添加物的加工方式，保有水果的原味，製作成水果乾，除了將產地的農特產推薦給臺灣消費者，也行銷到全世界，創造另一個台灣之光。
臺南市長黃偉哲表示，每年僅此一檔的芒果季，在炎炎夏日中享用芒果，獨特的香氣與滋味，讓人無法抗拒。不同區域的風土條件孕育出不同風味的芒果，這次活動特地將這些新鮮的臺南芒果帶到北部，希望大家能夠把握機會，將這份甜蜜帶回家與家人分享。
臺南市政府農業局局長李建裕則指出，今年的臺南國際芒果節在6月22日至23日於臺南走馬瀨農場盛大開幕，系列活動將持續至7月13日，每週末由南化、玉井、大內、楠西、官田及左鎮等芒果產區接力舉辦精彩活動。歡迎全國民眾把握機會來到臺南品嚐芒果的美味，感受甜蜜的夏日氛圍，幸福芒滿！
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