顧婕罹癌後「舊愛主動再續前緣」 直腸癌四期復合前男友獲金援
57歲女星顧婕自25歲開始整形、整形次數不下上百次，有「整容皇后」之稱，她自2016年與中國富商離婚後，持續長達8年的單身生活，今年4月顧婕確診直腸癌後，近日卻爆出與前男友重燃愛火。據了解，男方為顧婕26歲時的交往對象，未曾聯絡超過十餘年的兩人在她確診癌症後，男方竟主動聯繫她、並提供經濟上的援助，兩人也因此再續情緣。
記者史平旭／綜合報導
顧婕在今年4月底被醫生診斷出患有直腸癌第四期後，突然收到來自前男友的訊息，據《鏡週刊》報導，顧婕與該男子是在她26歲那年相識，相戀分手後就再也沒聯繫，沒想到30年過去彼此都恢復單身的兩人，還能重歸於好。與男友復合至今2個月，顧婕與男友雖各自住在上海和台北，但她表示：「男友2、3個月會回來台灣一次，經常往返兩地，雖然無法親自照料，依然會透過訊息聯絡並打氣，後來每個月也會定期給我經濟上的資助。」同時她也強調醫藥費雖然高達3、40萬，但自己目前仍有超過7位數的存款，開銷不是由男友負擔。
身為登上《花花公子》雜誌亞洲版封面的首位台灣籍模特兒顧婕，一脫成名後就赴香港發展演藝事業，2004年她出版書籍《整形皇后》分享整形經驗。今年4月顧婕發現肝臟有9顆水泡，住院兩周的時間動了2次手術，最終確診是直腸癌四期。她在5月出院時也曾坦言，起初得知病況，雖然鼓勵自己保持樂觀的心情，但其實完全沒有辦法接受，也很納悶：「自己明明健身超過三十年，為什麼罹癌的卻是我。」如今歷經手術治療後的顧婕面對癌症重新調整心態，她表示：「如果過世以後，我也想創立基金會，幫助有需要的人。」