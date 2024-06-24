全智賢挺過婚變？同框高富帥尪看球賽遭捕捉 高顏值2兒子曝光
南韓巨星全智賢擁有電影《我的野蠻女友》系列、劇集《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等代表作，深受劇迷喜愛，她2012年嫁給金融才子崔俊赫，育有2子，儘管一度傳出婚變，崔俊赫當時也第一時間闢謠。日前全智賢和老公崔俊赫、2個兒子去看球賽，全家人難得同框，高顏值再度受到討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
全智賢一家四口日前在德國球場被網友捕捉到，只見全智賢素顏亮相，身穿白色T恤和黑色連帽外套，將外套戴起稍微遮掩臉部，並沒有戴口罩、墨鏡多做掩飾，膚質狀態好到不行，她身旁跟著穿著黑色襯衫的老公崔俊赫，前面還有2個帥氣可愛的兒子，讓網友忍不住直呼，「姐姐還是那麼美。」
全智賢全家人被捕捉到，不少網友都大讚一家人的高顏值，「父母顏值超高，難怪兒子這麼帥」、「她兒子們穿得是荷蘭隊的球衣，應該是球迷。」意外引發熱議，過去全智賢全家人就經常在球場被捕捉到，全智賢還因為太愛英國超級足球聯賽曼城隊的球員哈蘭德（Erling Haaland），直接去找本人要簽名，發出迷妹尖叫。
事實上，全智賢和崔俊赫是青梅竹馬，結婚後不時被目擊全家人同進出，先前全智賢的大兒子參加游泳比賽，全智賢也和老公現身學校支持兒子，2022年一度傳出兩人婚變，還指出崔俊赫厭倦全智賢，離家出走半年，但崔俊赫本人火速以漫畫《灌籃高手》的哏圖回應：「我想當全全（全智賢）的老公」，藉此來闢謠。