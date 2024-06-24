《墨雨雲間》結局評價兩極！王星越「一句話」于正急拍番外篇滅火

全智賢挺過婚變？同框高富帥尪看球賽遭捕捉　高顏值2兒子曝光

▲南韓巨星全智賢（左圖）深受劇迷喜愛，她2012年嫁給金融才子崔俊赫（右圖右），育有2子，儘管一度傳出婚變，如今一家四口卻在看球賽時被捕捉，高顏值意外曝光。（圖／翻攝自IG、小紅書）
▲南韓巨星全智賢（左圖）深受劇迷喜愛，她2012年嫁給金融才子崔俊赫（右圖右），育有2子，儘管一度傳出婚變，如今一家四口卻在看球賽時被捕捉，高顏值意外曝光。（圖／翻攝自IG、小紅書）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓巨星全智賢擁有電影《我的野蠻女友》系列、劇集《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等代表作，深受劇迷喜愛，她2012年嫁給金融才子崔俊赫，育有2子，儘管一度傳出婚變，崔俊赫當時也第一時間闢謠。日前全智賢和老公崔俊赫、2個兒子去看球賽，全家人難得同框，高顏值再度受到討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全智賢憑著韓劇《來自星星的你》，再度攀上演藝事業巔峰，奠定她韓劇女神的地位。（圖／全智賢IG）
▲全智賢憑著韓劇《來自星星的你》，再度攀上演藝事業巔峰，奠定她韓劇女神的地位。（圖／全智賢IG）
全智賢一家四口日前在德國球場被網友捕捉到，只見全智賢素顏亮相，身穿白色T恤和黑色連帽外套，將外套戴起稍微遮掩臉部，並沒有戴口罩、墨鏡多做掩飾，膚質狀態好到不行，她身旁跟著穿著黑色襯衫的老公崔俊赫，前面還有2個帥氣可愛的兒子，讓網友忍不住直呼，「姐姐還是那麼美。」

全智賢全家人被捕捉到，不少網友都大讚一家人的高顏值，「父母顏值超高，難怪兒子這麼帥」、「她兒子們穿得是荷蘭隊的球衣，應該是球迷。」意外引發熱議，過去全智賢全家人就經常在球場被捕捉到，全智賢還因為太愛英國超級足球聯賽曼城隊的球員哈蘭德（Erling Haaland），直接去找本人要簽名，發出迷妹尖叫。

▲（圖／翻攝自小紅書）
▲全智賢全家人在德國球場被捕捉到，不少網友都大讚一家人的高顏值。（圖／翻攝自小紅書）
▲全智賢夫妻現身兒子游泳比賽。（圖／翻攝自EVA 在韓國小紅書）
▲全智賢夫妻現身兒子游泳比賽。（圖／翻攝自EVA 在韓國小紅書）
事實上，全智賢和崔俊赫是青梅竹馬，結婚後不時被目擊全家人同進出，先前全智賢的大兒子參加游泳比賽，全智賢也和老公現身學校支持兒子，2022年一度傳出兩人婚變，還指出崔俊赫厭倦全智賢，離家出走半年，但崔俊赫本人火速以漫畫《灌籃高手》的哏圖回應：「我想當全全（全智賢）的老公」，藉此來闢謠。

全智賢太扯了！46歲、生過兩胎「腰部沒贅肉」　做瑜伽畫面超驚人

金秀賢11年前《來自星星的你》早見過洪海仁！她是「全智賢閨密」

金曲獎取消致敬李玟！又爆她雕像立武漢烈士陵園遭轟　園方急澄清

YTR眾量級到底分手沒？家寧貼文被抓包藏玄機「一點都不像情侶」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載