人類終於進化成猴子了！自行車友赤腳攀爬合歡山武嶺亭頂拍照
合歡山武嶺是很多自行車友挑戰體力顛峰的重要地標，但是光騎上武嶺還不夠，甚至爬上武嶺亭頂拍照，就太超過了！臉書「中橫路況交通資訊站 」粉專小編貼出昨天傍晚合歡山武嶺亭的照片，一名自行車友在友人協助下，爬上頗有年代的武嶺亭。網友怒轟「人不當，偏要當猴子」、「人類終於進化成猴子了？」福壽山農場小編也幫忙「畫重點」，圈出畫面中5部違停的汽車。
記者顏幸如／南投報導
臉書「中橫路況交通資訊站 」粉專小編今（24）日上午發文，指「一大早充滿睡意的打開粉專的私訊，感覺好像哪裡怪怪的…」照片是昨天傍晚6點40分的武嶺亭監視器動態影像，2名穿著自行車裝備的男子，其中1人在另1人支撐下，攀爬上武嶺亭的亭頂，擺出各種姿勢拍照，拍好拍滿後才心滿意足跳下武嶺亭，牽著公路車離開。
臉書小編感嘆「每天都有驚奇！前陣子不是才發文，叫你們要好好做人別做猴子嗎？」網友也嘲諷「山上氧氣稀薄，腦袋缺氧了」、「合歡山國家動物園～記得看到猴子不要餵食、也不要激怒牠們！」、「如果不小心弄壞設備掉下來，受傷又要申請國賠」、「摔下來就變亡美」。
福壽山農場小編也在照片中「畫重點」，光是道路兩旁就有5部車違停，一旁的收費停車場卻空空如也；爬武嶺亭的男子，把白鞋脫下放一旁、赤腳攀爬。網友挖苦「很有禮貌的脫鞋爬上去，避免弄髒別人家，家教甚好～」、「看到2隻調皮的猴子，跟好幾台沒錢停車的窮猴子開的車！」南投縣仁愛警分局及太魯閣國家公園管理處呼籲民眾，避免從事類似危險行為，以免意外受傷。