中國「懲治台獨」最重死刑！賴清德：只有統促黨不是台獨
中國最高人民法院與國台辦、公安部等單位，日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定，其中若違反「分裂國家犯罪」，最重可處死刑，追訴期為20年。對此總統賴清德今（24）日表示，中國無權制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張，而不贊成統一就是台獨，無論是台灣派、中華民國派與中華民國台灣派都是台獨，只有統促黨不是台獨，呼籲中國正視中華民國存在，和台灣民選合法政府交流對話，否則兩岸關係只會越來越疏遠。
記者陳威叡／台北報導
媒體問及中國「懲治台獨」最重死刑一事，賴清德首先向中國南方暴雨成災民眾表達慰問之意，也希望中國災後重建順利，讓民眾儘速回覆正常生活。
賴清德說，民主不是犯罪，專制才是罪惡，中國沒有任何權力制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張，中國更沒有跨域追溯台灣人民的權力，而根據中國的意見，不贊成統一就是台獨，無論是台灣派、中華民國派與中華民國台灣派都是台獨，只有統促黨不是台獨，希望朝野應該共同面對這個問題，大家團結合作。
最後賴清德也呼籲中國，應正視中華民國存在，和台灣民選合法政府交流對話，這才是增進兩岸福祉正確之道，否則兩岸關係只會越來越疏遠。