躺床看大稻埕夏日節煙火！七夕住飯店「送啤酒＋早餐」4699元起
2024大稻埕夏日節將於7月17日到8月10日在大稻埕碼頭(延平河濱公園3-5號水門)舉行，每週三晚上還將施放300秒主題煙火秀，其中8月10日七夕、即最終場，更將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，擁有許多可以觀看大稻埕煙火房型的台北凱達大飯店限量推出「璀璨夏日住房專案」，於房內就可躺著欣賞煙火，每房4,699元起，依人數送早餐之外，每房還贈啤酒及軟性飲料各2瓶。另外，六福萬怡酒店與六福居，同樣即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案。
記者葉盛耀/綜合報導
「2024大稻埕夏日節」將於7月17日開跑，活動至8月10日，在大稻埕碼頭盛大舉行，長達25天的「2024大稻埕夏日節」，7月17日開始將連續三週，每週三晚上8點都會在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，其中8月10日七夕、即最終場，將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火。
擁有許多可以觀看大稻埕煙火房型的台北凱達大飯店，宣告將於七夕8月10日限量推出「璀璨夏日住房專案」，每房4,699元起，在房間內就可以躺著觀賞夢幻度爆表的燦爛煙火，完全不用人擠人。
台北凱達大飯店並提到，該住房專案將依房型人數含早餐，每房贈夾子園5次夾物體驗券2張並贈啤酒及軟性飲料各2瓶，若是入住豪華套房，加贈 Mini Bar零食盤、紅酒乙瓶。
另外，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店，及位在捷運中山站南西商圈的六福居公寓式酒店，於即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案。六福萬怡本次此住房專案，售價6399元起，專案包含雙人一泊一食，並升等13坪大的豪華家庭房，若攜12歲以下孩童一起入住，再贈敘日buffet兒童早餐一客，並含有夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，可搭乘遊艇享市值700元的雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗，飽覽夏夜河上風光等，若於週三晚間8點前往，可欣賞到「2024大稻埕夏日節」精彩煙火秀。
而六福居的「夏日節」住房專案，售價5,499元起，含入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，與住宿期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料，並搭配夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，捷運一日票2張。