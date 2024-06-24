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大都會守護神1球未投就被驅逐出場！Diaz疑似手套抹油遭禁賽10場

▲紐約大都會守護神Edwin Diaz在9局上登板，1球未投的狀況下，就被認定手上有外部物質，遭到主審驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約大都會守護神Edwin Diaz在9局上登板，1球未投的狀況下，就被認定手上有外部物質，遭到主審驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

美國職棒大聯盟紐約大都會在今（24）日面對芝加哥小熊，9局下取得5：2領先時，準備換上守護神Edwin Diaz將比賽勝利守下。然而，再經過裁判檢查Edwin Diaz的雙手、帽子和手套後，認定他使用了不符合規定的「外部物質」，在1球未投的情況下遭到驅逐出場。最慘的是，近期才從傷兵名單的Edwin Diaz，在被驅逐出場後將自動面臨10場禁賽

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1球未投就被驅逐　總教練上場也沒用

大都會、小熊的比賽進行到9局下，Edwin Diaz登板投球前進行了例行性的「黏性物質」檢查，結果意外遭到主審Vic Carapazza認定，Edwin Diaz使用了不符合規定的外部物質，直接將他驅逐出場。即便大都會教練Carlos Mendoza也上場為他據理力爭，但最終無濟於事。

Edwin Diaz本季為大都會出賽23場，拿下2勝1敗成績，並收下7次救援成功，傷癒回歸後在6月的表現尤為突出，3次出賽分別拿下1勝、2救援成功的好成績。值得一提的是，Edwin Diaz較廣為人知的事蹟，便是在經典賽慶祝中不慎扭傷的離奇事件

慘遭禁賽10場　Diaz辯駁：只用了松焦油

賽後，聯盟官方也宣布Edwin Diaz將面臨10場禁賽。對此，Edwin Diaz在賽後受訪時說道：「我很訝異自己被驅逐，我過去都是一直用同樣的東西。」並表示自己手上除了松焦油和汗水之外，沒有任何東西

不過主審Vic Carapazza並不這麼認為，在《ESPN》資深媒體人Jesse Rogers發出的文章中，Vic Carapazza表示：「這絕對不是松焦油和汗水。我們已經做過了1000次這樣的檢查。我知道那種感覺是什麼，那是非常粘的東西。



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