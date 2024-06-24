賴清德簽署立院覆議案咨文 加註意見「侵害人民基本權利」
總統賴清德今（24）日上午進行上任來首次發表敞廳談話，以「守護憲政、保護人民」為核心精神，親自向國人說明針對國會改革法案提出聲請釋憲理由，並強調總統是自由民主憲政的守護者，當修法有違憲疑慮，身為總統責無旁貸，必須善盡職責，採取行動。事後總統府也補充說明，總統上午簽署立法院覆議案咨文並加註意見，修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議，透過聲請憲法法庭裁判及暫時處分解決。
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日進行上任來首次發表敞廳談話，以「守護憲政、保護人民」為核心精神，親自向國人說明釋憲理由，強調反對國會擴權，不是反對國會改革，國會理當改革，但不應該任意擴權，總統是自由民主憲政的守護者，當修法有違憲疑慮，身為總統責無旁貸，必須善盡職責，採取行動，現在就是捍衛自由民主憲政的歷史時刻。
事後總統府補充說明，總統上午簽署立法院覆議案咨文並加註意見，內容說明「立法院通過修正《立法院職權行使法》及《刑法》，審議程序引發社會高度疑慮；且修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議，宜透過聲請憲法法庭裁判及暫時處分解決，以維護自由民主憲政秩序，並保護人民基本權利。」