中國又山寨？「2假周董」票價賣本尊3倍 律師警告：已違反肖像權
大陸山西日前一場表演，打出「雙倫來襲」的噱頭，請來兩名模仿周杰倫的百萬網紅「黑倫」和「粥餅倫」同台表演，外傳票價高達台幣2.7萬，票價比本尊貴3倍，也讓粉絲傻眼，揚言抵制模仿者。
記者莊蕙如／台北報導
據《中國新聞網》報導，以模仿周杰倫唱歌表演走紅的大陸網紅「黑倫」，6月開始在全國進行巡演，而其表演的歌曲《一路向北》、《擱淺》、《周大俠》等皆為周杰倫作品，影片中還不斷模仿周杰倫的神情與說話方式。
其中幾場假周杰倫的票更是賣到翻，因為「黑倫」和「粥餅倫」兩位「山寨周董」合體，一個在台上唱歌表演、一個在大廳賣餅，讓酒吧門票翻了好幾倍。
據《中國新聞網》報導，有工作人員透露「杭州站最為誇張，竟賣出約新台幣2.7萬元的天價。反觀周董本尊2024年南京站最高票價僅約8915元台幣，山寨周董賣票貴過本尊的爭議也甚囂塵上。
對於山寨明星貴過本人的爭議，據《正觀新聞》報導，北京星權律師事務所律師蘇焱鑫表示，「即使沒有直接使用『周杰倫』三個字宣傳，但如果模仿者通過外貌、聲音等方面明顯讓人誤認為是周杰倫本人，依然可能構成對周杰倫肖像權和聲音權益的侵犯。」