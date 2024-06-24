今列違憲爭議！律師洪偉勝背景遭起底：為「賴皮寮」背書的就是他
賴清德總統今（24）日宣布將針對國會改革法案聲請釋憲，並由律師洪偉勝說明法律程序。資深媒體人黃揚明揭露，洪偉勝為洪範法律事務所主持律師，不但曾是太陽花學運的義務律師，更曾在賴清德爆發賴老家之「賴皮寮」爭議時，為賴清德背書。
記者莊蕙如／台北報導
洪偉勝今指出，此次立法院職權行使法相關修法，賴總統在公布生效之後，就總統行使職權所適用的部分，因為認為有牴觸憲法之情形，決定向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請法規範憲法審查。
黃揚明透露，洪偉勝是賴競選期間律師台北後援會的會長，曾為賴辯護萬里老家信託的案子。他也質疑，不知道現在信託進度到哪裡了？更是大酸，「原來賴又開始競選了啊！」
據了解，洪偉勝目前除了任職於洪範法律事務所，也是國立臺北大學公共行政暨政策學系兼任助理教授。根據《報導者》報導，洪偉勝的父親洪貴參曾是美麗島事件的辯護律師，洪偉勝受到父親影響，也走上律師這條路。
而洪偉勝不僅是太陽花學運的義務律師，在賴清德競選總統期間，曾任其律師後援會台北會長，更在賴清德爆發「賴皮寮」爭議時，出面為賴背書，強調將此當作違建，忽略了礦區或過去歷史所遺留下來的居住權議題。