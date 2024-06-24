韓團Nell會員費1年收45萬被炎上！僅多1福利 粉絲直呼像「盤子」
韓團Nell近日因新推出的粉絲俱樂部金額過高引發爭議，Nell所公開的會員費每月高達韓幣3萬8000元（約台幣950元），而購買一整年竟然需要超過1萬元台幣，升級版的會員不僅要一口氣繳清韓幣42萬元（約台幣1萬元）外，也只添增一項「抽籤」參與演唱會、見面會的資格。高昂的會員費與不對等的福利一出，粉絲們怒轟：「哪有這樣要錢的」、「根本把粉絲當盤子。」
記者史平旭／綜合報導
Nell所推出的會員制度為，付費後粉絲即可觀看團體的綜藝節目、廣播和音樂等相關影片，「基本」會員月繳韓幣3萬8000元（約台幣950元）年費，若購買整年的會員，購買金額將累積超過韓幣45萬（約台幣1萬1000元）；「高級」會員則是年繳制度，金額也近韓幣42萬（約台幣1萬元）相較於基本會員，高級會員只多出一年3次的演唱會和Meet & Greet抽選。昂貴的費用與不合理的待遇一公開立刻在韓網引發熱議，粉絲們紛紛表示：「是把我們當傻子嗎？」 、「一年40萬別的團體都能看7場演出了」、「想錢想瘋了吧」、「明明可以直接去搶錢卻還要送我一個會員」，近千條留言怒斥高額收費。
被「炎上」後的Nell成員隨即發表道歉聲明，同時也感謝粉絲的支持，並在Instagram的直播中再度鞠躬致歉，昨（23）日也正式發表公告，表示目前服務均已暫停，已付費的會員也會積極協助退款。