不光在東京買房！中國富豪今爆買日本別墅轉戰郊區　紛紛移居千葉

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A女稱自已對這間別墅是「偶然發現並一見鍾情」，非常喜歡別墅的日式設計風格，且從千葉縣茂原市坐電車前往東京大約只須1小時，生活機能也算便利，開車前往海邊也方便，非常適合放鬆身心，享受自然之美。
報導指出，像A女這樣的人並非特例，許多旅居日本並順利積累了一定財富的中國民眾，購買別墅的情形越來越常見。A女的友人表示，除了A女，還認識好幾位在千葉縣、埼玉縣、長野縣等地擁有別墅的中國人。越來越多的中國家庭移居到日本，在經濟上變得富裕後，不僅僅是工作，也希望擁有一個能夠放鬆、保持身心健康的居所。
根據官方統計，截至2023年6月止，約有5萬6000位中國人居住在千葉縣，佔千葉縣全體外國人約30％，比2022年增加了3.3％。千葉出現許多中國人聚集的新興住宅區和小區，無論是鄰近東京與成田機場的地理區位，或是氣候條件，許多人都認為千葉是一個很有潛力的移居地。
買下別墅後，還有些中國民眾會將父母接來，實現兩代或三代同堂的新生活。在日本，擁有別墅通常被認為是富人的象徵。而如今，隨著旅日中國人富裕階層的增加，越來越多的人開始尋求更高的生活品質和放鬆的居住環境，爭相購買別墅，這也反映了中國富人在日本生活方式的多樣化和個性化追求。