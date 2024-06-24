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不光在東京買房！中國富豪今爆買日本別墅轉戰郊區　紛紛移居千葉

▲過去旅居日本的中國人多集中在東京市區置產，但如今，轉往郊區購買高級別墅的人數也逐漸增加，形成一種新的趨勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲過去旅居日本的中國人多集中在東京市區置產，但如今，轉往郊區購買高級別墅的人數也逐漸增加，形成一種新的趨勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

日圓持續疲軟，也使得日本不僅成為了多個國家的海外旅遊首選，更吸引許多投資者選擇在日本置產，尤其不少中國民眾移居日本，過去這些旅居日本的中國人多集中在東京市區，但如今，轉往郊區購買高級別墅的人數也逐漸增加，形成一種新的趨勢。

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根據日媒《現代ビジネス》報導，一位住在東京的40多歲中國女子A女，於2000年因工作關係來到日本，2016年自行創業，如今在日本和中國擁有10多名員工。之前就已在東京市中心置產的A女，去年在千葉縣茂原市又買下一間別墅。

A女稱自已對這間別墅是「偶然發現並一見鍾情」，非常喜歡別墅的日式設計風格，且從千葉縣茂原市坐電車前往東京大約只須1小時，生活機能也算便利，開車前往海邊也方便，非常適合放鬆身心，享受自然之美。

▲越來越多的中國家庭移居到日本，在經濟上變得富裕後，不僅僅是工作，也希望擁有一個能夠放鬆、保持身心健康的居所。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲越來越多的中國家庭移居到日本，在經濟上變得富裕後，不僅僅是工作，也希望擁有一個能夠放鬆、保持身心健康的居所。（示意圖／翻攝自Pixabay）
報導指出，像A女這樣的人並非特例，許多旅居日本並順利積累了一定財富的中國民眾，購買別墅的情形越來越常見。A女的友人表示，除了A女，還認識好幾位在千葉縣、埼玉縣、長野縣等地擁有別墅的中國人。越來越多的中國家庭移居到日本，在經濟上變得富裕後，不僅僅是工作，也希望擁有一個能夠放鬆、保持身心健康的居所。

根據官方統計，截至2023年6月止，約有5萬6000位中國人居住在千葉縣，佔千葉縣全體外國人約30％，比2022年增加了3.3％。千葉出現許多中國人聚集的新興住宅區和小區，無論是鄰近東京與成田機場的地理區位，或是氣候條件，許多人都認為千葉是一個很有潛力的移居地。

買下別墅後，還有些中國民眾會將父母接來，實現兩代或三代同堂的新生活。在日本，擁有別墅通常被認為是富人的象徵。而如今，隨著旅日中國人富裕階層的增加，越來越多的人開始尋求更高的生活品質和放鬆的居住環境，爭相購買別墅，這也反映了中國富人在日本生活方式的多樣化和個性化追求。

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