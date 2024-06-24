球迷批應援曲難聽！釣出Fubon angels檸檬回嗆「不然我用唱的」
棒球場上，每位球員都有專屬的應援曲和舞蹈，輪到他們上場就會播放歌曲，讓啦啦隊女孩在場邊熱舞炒熱氣氛，峮峮和一粒也是因為應援曲而爆紅。近日有網友在Threads發文抱怨覺得職棒的應援曲都很難聽，卻又找啦啦隊女孩跳舞，覺得兩者很違和。貼文竟釣出啦啦隊女孩檸檬正面回嗆「不然全部我用唱的？」網友急喊「先不要！」
記者薛羽彤／綜合報導
近日有網友在Threads發文抱怨「為什麼職棒的應援曲都那麼難聽，而且還請那麼多漂亮的啦啦隊女孩去跳，難道都沒有人覺得很違和嗎？」其他網友紛紛表示，「一次得罪6隊球迷的貼文」、「應援曲主要目的是帶動球迷一起歡呼一起喊口號，本來就不是要給你享受好聽的」、「應援曲不是拿來聽的，是拿來跳的」、「現在看啦啦隊送職棒比賽，懂？」
貼文也釣出富邦啦啦隊Fubon angels檸檬回應「不然全部我用唱的？」按讚數超過2000比原PO貼文的讚數還高，網友看到後笑說：「我去新莊擺攤賣耳塞」、「卡一個檸魂割姬主題日，我一定到」、「先不要，用說的可以，但用唱的可以先溝通看看」、「等等，您先忍住啊」、「那很可怕，先不要。」
事實上，檸檬曾在球場邊拿麥克風歡唱，影片還被網友轉發到Dcard，評論她的歌聲「全是感情沒有技巧」，笑說：「只能說上帝是公平的，不可能有長的漂亮身材好、舞又跳得棒，還會唱歌的啦啦隊吧！」檸檬還因此被球迷封為「檸魂割姬」。