歐國盃／Füllkrug頭鎚絕平！德國1：1瑞士 德國小組第一晉級16強
2024歐國盃A組小組賽，德國在今（24）日對上瑞士，賽前德國已確定晉級16強，本場比賽將決定誰會以小組第一晉級，瑞士在上半場靠著Dan Ndoye的進球取得領先，前兩場狀態火熱的德國，此役進攻熄火，直到下半場傷停補時才靠著Niclas Füllkrug的進球，扳平比分，終場兩隊以1比1握手言和，德國以小組第一晉級16強，瑞士則是小組第二晉級。
記者吳政紘/綜合報導
瑞士在上半場第29分鐘，在禁區內傳中，Dan Ndoye跟進射門破網，替瑞士取得1比0領先，德國此役進攻熄火，加上受到瑞士防守壓制，在上半場未能取得進球，下半場依舊遭到瑞士壓制，直到傷停補時，替補上場的Niclas Füllkrug禁區內接獲隊友傳球頭槌破門，幫助德國扳平比分，終場兩隊就以1比1戰成平手。
今日的比賽結束後，A組小組賽也告一段落，德國以2勝1和7分積分以小組第一晉級，瑞士1勝2和5分積分小組第二晉級16強，匈牙利1勝2敗3分積分排在小組第三，仍有機會晉級16強，蘇格蘭1敗2和1分積分遭淘汰。
德國VS瑞士數據整理
- 德國隊史第6次在歐國盃以小組第一晉級16強，前5次都殺進4強，並有2次拿下冠軍。
- 德國中場Toni Kroos在小組賽階段累積323次傳球，追平自己在2016年歐國盃所創下的紀錄。
- Niclas Füllkrug以替補身份幫助德國在國際大賽上進4球，成為德國隊史最多。
- 瑞士連續3屆歐國盃晉級16強，連續6屆國際大賽晉級16強