台中巨蛋無捷運可望有解！江啟臣建議和豐富園區一併纳入中捷紅線
流標多次的台中巨蛋今年3月開工，網友哀嚎六都幾顆大小巨蛋，唯獨台中市沒有捷運經過，未來到台中聽演唱會可能走到鐵腿。全力催生中捷紅線（崇德豐原線）的立法院副院長江啟臣認為，紅線原就規劃經過洲際棒球場等人潮熱點，應該將台中巨蛋和開發中的豐原豐富園區納入，才能大幅提升運能及整體效益。
記者顏幸如／台中報導
台中巨蛋預定地和洲際棒球場都在74號快速道路旁，相距約1公里，網友在PTT抱怨，洲際棒球場距離最近的文心崇德捷運站有3公里，公車又早早收班，外地人每次看完球賽，散場時不是走到鐵腿，就是被迫留在台中過夜，就算自備交通工具，也是塞在車陣難以動彈。至於3月終於開工、號稱未來可以舉辦國際演唱會的台中巨蛋，交通條件更不如六都其他巨蛋。最近的捷運站是2.8公里外的文心中清站，未來大型活動恐怕變成交通惡夢。
雖然台中市政府曾表示，未來將透過接駁方式疏流，但終究非根本之道。極力推動捷運崇德豐原線（中捷紅線）的立法院副院長江啟臣表示，北屯、豐原、潭子人口數已近58萬，當初規畫崇德豐原線可服務前往中友百貨、一中商圈、崇德商圈、十四期重劃區、漢神洲際購物中心、洲際棒球場等人潮熱點的民眾，並涵蓋台灣體育運動大學、台中科技大學、新民高中、崇德國中等校，顯見崇德豐原線的整體效益大，交通部應盡快啟動可行性評估。
中市府交通局副局長江俊良指出，市府於2021年提報「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」給交通部備查，崇德豐原線初步規畫自崇德路與三民路口開始，沿線高架，於豐原大道與中環豐科路廊交會，全長約11.8公里，行經北區、北屯、潭子、神岡、豐原等5個行政區。
交通部鐵道局長楊正君指出，崇德豐原線具備需求性及發展潛力，未來可透過投入重大開發計畫、產業發展計畫或相關都市規畫進行推動，待市政府提出計畫後提供「可行性評估」經費補助。江啟臣則建議，洲際棒球場鄰近的台中巨蛋目前沒有獨立捷運站，甫動工的亞洲大學附設豐原醫院所在的豐富園區，也應該串連起來，有助大幅提升運量及整體效益。