《原子少年2》踢館世界冠軍！17歲人氣選手首錄擄獲大批姊姊芳心
《原子少年2》節目如火如荼進行中，選手各個臥虎藏龍，此次用最遙遠的行星來區分團隊。製作單位更要求各團唱跳不能只在自己舞台，更要走向世界，「風行者」少年們多數是走B-Boy舞風，第一個要拜的碼頭就是剛剛獲得世界Breaking冠軍的「築夢者」舞團，雖說是拜碼頭，但也有一點踢館的較勁意味。人氣擔當小新今年才17歲，可愛長相在首次錄影就擄獲大批姊姊的心。
記者吳昕蓓／綜合報導
「築夢者」舞團在街舞界的名聲相當響亮，不但多次獲得舞蹈冠軍，更在2016年拿下了世界冠軍，在全世界擁有超過1千5百名學員，堪稱是最有流量的舞蹈YouTuber，團長「哈利」（Harrien）的技術和經驗對於「風行者」這些年輕的舞者來說是無價的指導，因此成為少年們拜碼頭的第一站。
「風行者」的少年們通過與「築夢者」的學習和交流，希望能在B-Boy技術上更上一層樓，並在節目中展現出最好的自己。與世界冠軍的切磋，是他們走向國際的第一步。
不僅如此，「風行者」中的人氣擔當小新，年紀雖然才17歲，但已經練習B-Boy將近4年了，首度登場就獲得許多導師的讚賞，可愛的長相也讓他在首次錄影便迷倒了一票姊姊粉。