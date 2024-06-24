地震速報／22:27規模5.4！花蓮、南投震度4級　全台19縣市搖晃

快訊／台北大雷雨到晚上！12縣市豪雨特報　新竹尖石時雨量86毫米

▲由於對流雲系發展旺盛，中部以北地區易有短延時強降雨，請民眾嚴防又急又快的大雷雨。（圖／NOWnews資料照）
▲由於對流雲系發展旺盛，中部以北地區易有短延時強降雨，請民眾嚴防又急又快的大雷雨。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

（更新時間15:30）午後大台北地區烏雲密佈，中央氣象署發布「豪雨特報」「大雷雨即時訊息」表示，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（24）日臺中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，雨勢可能持續到入夜才趨緩。

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氣象署預報員林定宜指出，今日午後對流集中發展在北部山區，尤其新竹尖石鄉上空相當旺盛，在下午1時30分至2時30分就降下86毫米雨量，若再細看數據，尖石鄉今天午後曾出現「10分鐘雨量40毫米、3小時雨量90.5毫米」的極端數據，並達到瞬間豪雨等級，提醒民眾前往山區務必小心，市區也要攜帶雨具備用。

⚠️大雷雨警戒範圍

🟡臺北市、基隆市、新北市，持續時間至16時30分

📍臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
📍新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、汐止區、瑞芳區、土城區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、金山區、萬里區、烏來區
📍基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

🟡桃園市、新竹縣，持續時間至15時45分

📍桃園市：龍潭區
📍新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉

🟡臺北市、新北市，持續時間至15時30分

📍新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、萬里區
📍臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

🟡新北市、桃園市、新竹縣，持續時間至15時15分

📍新北市：樹林區、鶯歌區、三峽區
📍桃園市：大溪區、龍潭區、復興區
📍新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉

▲大台北地區午後對流發展旺盛，易有大雷雨的出現。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲大台北地區午後對流發展旺盛，易有大雷雨的出現。（圖／翻攝中央氣象署官網）
⚠️雨特報警戒範圍

🟡豪雨：新竹縣山區
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區

▲中央氣象署發布「豪雨特報」，台北等12縣市皆受影響，雨勢可能持續到入夜才趨緩。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲中央氣象署發布「豪雨特報」，台北等12縣市皆受影響，雨勢可能持續到入夜才趨緩。（圖／翻攝中央氣象署官網）

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