快訊／台北大雷雨到晚上！12縣市豪雨特報　新竹尖石時雨量86毫米

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⚠️大雷雨警戒範圍
🟡臺北市、基隆市、新北市，持續時間至16時30分
📍臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
📍新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、汐止區、瑞芳區、土城區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、金山區、萬里區、烏來區
📍基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
🟡桃園市、新竹縣，持續時間至15時45分
📍桃園市：龍潭區
📍新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉
🟡臺北市、新北市，持續時間至15時30分
📍新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、萬里區
📍臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
🟡新北市、桃園市、新竹縣，持續時間至15時15分
📍新北市：樹林區、鶯歌區、三峽區
📍桃園市：大溪區、龍潭區、復興區
📍新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉
⚠️豪雨特報警戒範圍
🟡豪雨：新竹縣山區
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區