特企／DARLIE好來漱口水　全新「果漾Party」口味新登場

還在為上班、約會或是準備Party前不確定自己的口氣而煩惱嗎？明明妝容100分、髮型100分、穿搭也100分了，怎麼才與對方聊一句就被句點後才發現好像是口氣出了問題？口腔護理領導品牌DARLIE好來深知消費者對於口氣清新的需求，自2020年推出漱口水系列產品即深受市場歡迎。近日更推出全新產品「DARLIE好來果漾Party漱口水」，清爽多重的果香香氣搭配薄荷的沁涼感，自然順口，喜歡水果口味的消費者千萬不要錯過了！
已養成隨時刷牙好習慣，但還是為口氣困擾？
很多人隨身攜帶潔牙工具且在飯後立刻刷牙清潔口腔，卻還是為口氣清新不持久這件事情苦惱，覺得明明已養成時常刷牙的好習慣了口氣還是不好聞？但其實重口味的食物氣味是不易趕走的，需要使用漱口水360度深入清潔口腔內部，齒縫零死角清潔，才能與尷尬口氣說再見，長時間維持清新好口氣！
漱口水也能「12小時幫助對抗口氣」!
好來果漾Party漱口水，自然鮮果清香，使用起來沁涼感十足！0添加酒精，溫和口感不易刺激，配方含氟與CPC，有效幫助去除99.9%口腔細菌，12小時幫助對抗壞口氣，維持口腔健康，養成三餐飯後刷牙搭配使用漱口水好習慣，不只幫助去除引起蛀牙的細菌，口氣也跟著變好了！
沁涼水果口味 溫和不易刺激
飯後來一杯好來果漾Party漱口水，清爽多重的果香香氣，在嘴裡能感受到自然鮮果的氣息，使用起來沒有甜膩感且也有薄荷涼涼的感覺，溫和不易刺激，清潔感十足，沁涼感更是有感，喜歡水果的你千萬不要錯過了！大家有沒有發現這款好來漱口水的蓋子上有水果小圖素，有夠可愛的！把這活潑又可愛的漱口水擺在浴室心情也跟著變好了啦～
各大通路超值$79元換購限量販售中
慶祝新品上市，全台藥妝通路屈臣氏、康是美、寶雅、及大潤發等陸續推出「79元超值換購價」，限時限量販售中，想要體驗的消費者，快點把握現在嘗鮮的甜甜價吧！
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