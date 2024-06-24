覆議失敗釋憲恐一面倒？郭正亮籲藍白出「這招」：不用客氣

辱華了？稱中國應正名　曹興誠：應改稱三河流域、中共國

▲曹興誠表示去幾千年歷史中，沒有任何一個國家正式名稱叫做中國，中國其實是地理名詞，指黃河流域、長江流域與珠江流域等處，可以稱它為「三河流域」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曹興誠表示去幾千年歷史中，沒有任何一個國家正式名稱叫做中國，中國其實是地理名詞，指黃河流域、長江流域與珠江流域等處，可以稱它為「三河流域」。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳威叡／台北報導

聯電創辦人曹興誠今（24）天於社群平台表示，在台灣經常用「中國」這名詞，可是都沒有清楚的定義，大家都是胡說亂用，但其實中國不是國家名稱，過去幾千年歷史中，也沒有任何一個國家正式名稱叫做中國，而中國其實是地理名詞，指黃河流域、長江流域與珠江流域等處，可以稱它為「三河流域」，所以大家應該把「中國」改成「三河流域」，稱「中華人民共和國」為「中共國」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
曹興誠表示，現今台灣經常會用到「中國」這個名詞，可是都沒有給它清楚的定義，大家都是胡說亂用。而其實中國不是國家名稱；因為過去幾千年歷史當中，並沒有任何一個國家正式名稱叫中國。即使今天海峽兩邊，一邊叫「中華民國」，一邊叫「中華人民共和國」，也都不叫「中國」。

曹興誠指出，中國其實是個地理名詞，指的是黃河流域、長江流域、珠江流域這些地方，可以稱它為「三河流域」。以「三個流域」來取代「中國」，很多觀念就不至於混亂。

曹興誠說明，台灣人可以說祖先來自三河流域，但不可以說「我是中國人」。因為許多台灣人的祖先雖然曾經在三河流域裡跑來跑去，但其中並沒有任何一個國家叫做中國。

曹興誠認為，大家應該把「中國」這個名詞改成「三河流域」，稱「中華人民共和國」為「中共國」。而當馬英九、連勝文在「中共國」裡高喊「我是中國人」的時後，國際上會誤會他們已經出賣了中華民國，加入了「中共國」，「又或者那不是誤會，而是事實。」



影／提釋憲！賴清德發表敞廳談話　「捍衛自由民主憲政的時刻」

企業界、外國商會憂秘密不保！賴清德：我本人提出釋憲的主要原因

中國「懲治台獨」最重死刑！賴清德：只有統促黨不是台獨

賴清德簽署立院覆議案咨文　加註意見「侵害人民基本權利」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代