辱華了？稱中國應正名 曹興誠：應改稱三河流域、中共國
聯電創辦人曹興誠今（24）天於社群平台表示，在台灣經常用「中國」這名詞，可是都沒有清楚的定義，大家都是胡說亂用，但其實中國不是國家名稱，過去幾千年歷史中，也沒有任何一個國家正式名稱叫做中國，而中國其實是地理名詞，指黃河流域、長江流域與珠江流域等處，可以稱它為「三河流域」，所以大家應該把「中國」改成「三河流域」，稱「中華人民共和國」為「中共國」。
記者陳威叡／台北報導
曹興誠表示，現今台灣經常會用到「中國」這個名詞，可是都沒有給它清楚的定義，大家都是胡說亂用。而其實中國不是國家名稱；因為過去幾千年歷史當中，並沒有任何一個國家正式名稱叫中國。即使今天海峽兩邊，一邊叫「中華民國」，一邊叫「中華人民共和國」，也都不叫「中國」。
曹興誠指出，中國其實是個地理名詞，指的是黃河流域、長江流域、珠江流域這些地方，可以稱它為「三河流域」。以「三個流域」來取代「中國」，很多觀念就不至於混亂。
曹興誠說明，台灣人可以說祖先來自三河流域，但不可以說「我是中國人」。因為許多台灣人的祖先雖然曾經在三河流域裡跑來跑去，但其中並沒有任何一個國家叫做中國。
曹興誠認為，大家應該把「中國」這個名詞改成「三河流域」，稱「中華人民共和國」為「中共國」。而當馬英九、連勝文在「中共國」裡高喊「我是中國人」的時後，國際上會誤會他們已經出賣了中華民國，加入了「中共國」，「又或者那不是誤會，而是事實。」