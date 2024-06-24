小琉球明年有奢華飯店！承億集團30億打造　僅10間Villa靠山面海

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2022 年開幕的高雄承億酒店更是以俯瞰港都亞洲新灣區的飯店大廳景觀及高空透明無邊際泳池夕陽，屢屢登上國內外媒體版面。承億集團看好小琉 球是世界唯七可登島的珊瑚礁島嶼定位，不僅全年不受東北季風影響更有豐富的人文底蘊，因此為拓點小 琉球量身打造出全新品牌「曇」，以「回歸土地的永續學習」為核心來調和這片風、山、雲、水的好風景， 承億集團副董事長戴淑玲亦表示:「『曇-聽琉嶼』將依自然時序、節氣 風土打造，與大地共好、與在地共融、與村人共生，並與旅人共享。」
承億集團「曇-聽琉嶼」找來知名建築師-黃明威建築師事務所來操刀設計，基地位於小琉球西南側山脊線附近，基地下方即為蛤板灣沙灘，有居高臨下以及夕照美景的優勢。
10間潮浪野墅以低密度小量體的一字形面西向排列，開展出壯闊的視野，建築的形式參考具有地方性因子的閩南式漁村聚落民居， 靠山面海，並以斜屋頂發展出類似閣樓形式的「樓栱仔」空間，將原本帄面式的合院住宅轉化成為垂直堆疊，斜屋頂與屋頂露臺衍生出如同「檐廊」的半戶外空間，以特殊的質感與構造細節表達出具有當代性的 風土特色。
未來營運上，「曇-聽琉嶼」將著眼於自然靜修、文化傳承、生態保護，讓建築與自然和諧共 生，除了手作工坊、旬料理餐廳、景觀酒吧外亦有與當地島上合作的四季生態探尋體驗。
承億集團提到，根據大鵬灣風景管理處統計，2022 年小琉球登島人次已達 250 萬人之多，「曇-聽琉嶼」動土典禮 上，大鵬灣風景管理處琉球站蘇瑞芳主任也表示:「小琉球的美是世界有目共睹，樂見台灣本土連鎖旅宿品牌加入，共同推廣及愛護小琉球。」動土典禮尾聲，承億集團遵循小琉球當地文化「撒糖果習俗」，仿效在地宗廟酬神戲登場時撒糖果討吉利代 表漁船滿載而歸，將糖果改為2000包科學麵，吸引眾多小琉球當地居民共襄盛舉。
預計 2025 年底試營運的「曇-聽琉嶼」為承億集團「曇」系列的首間旅宿，承億集團品牌長簡巧珊進 一步表示:「預計將投資約 30 億來打造野奢品牌『曇』系列，繼小琉球之後，嘉義仁義潭、台東池上及嘉義阿里山也將會有「曇」系列分館」而未來，「曇-聽琉嶼」落成後將與高雄「承億酒店」串連成一線，搭配高雄承億酒店自家擁有的遊艇及海上活動，頂級旅遊的跳島之旅已然清晰可見。
同樣將明年2025年於小琉球開幕的飯店，還有天成文旅-曉琉球，為鳳凰旅遊與天成飯店集團共同打造，集結豐富的自然資源與海洋生態，以「映珊海、逐天光」做為旅館主題，繁盛多樣的地景魅力，讓人與大自然在旅遊中和諧共處。飯店共規畫72間房，將包裝一泊二食專案，平均房價上看8,000元以上。