女星曝光千坪新家「後院大到養孔雀」 開箱皇宮豪宅被批炫富
中國女星霍思燕在2013年時與男演員杜江結婚，婚後育有一子「嗯哼」，一家三口時常在節目上分享甜蜜的日常生活，過去也因與兒子一起出演《爸爸去哪兒》、《媽媽是超人》等親子綜藝節目而受到關注。近日，霍思燕在社交平台上曬出自己的新家，新家不僅裝修極盡奢華，佔地千坪的「豪宅」更是大到可以養孔雀，位置更是座落於寸土寸金的北京近郊，影片一發布立刻在中國論壇掀起熱議與批評。
記者史平旭／綜合報導
影片中，霍思燕抱著寵物狗出場介紹自己的新家，表示想要多一點時間享受自己的生活，才選擇在北京近郊買房。新家開箱中首先映入眼簾的是寬敞的庭院和長廊，整間房子以木質調為基礎。霍思燕同時展示了新家的室內外、茶室、更衣室、滑板收納間、電影院等區域，也分享了自己愜意的生活步調；戶外庭院中則是她和老公一起種植的大花園，庭院中除了飼養貓、狗外甚至還有孔雀，如同皇宮一般精緻豪華的裝修和龐大的佔地面積，令人瞠目結舌。
影片發布後，網路上的評價兩極分化，部分評論認為這個「新家開箱影片」中，霍思燕、杜江是用自己的錢買的，沒有問題；但更多的是對此表達不滿的粉絲們，直接傻眼吐槽：「明明這兩個也不紅，怎麼賺這麼多」、「發這個影片的意義除了炫富我想不出來了」、「208賺錢真輕鬆」、「有錢人的標配是養孔雀嗎」、「上一個這樣炫富的已經翻車了。」