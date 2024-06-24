電豹女神被粉絲讚「年度最強女團」！找小豬追夢：朝韓團標準前進
由Leopard Girls 浪Live電豹女組成的全新女團「MEME秘密」，首支主打歌《MY BLACK EYES》MV一公開就引發全網熱烈討論。網友盛讚她們是「年度最強女團」、「根本是韓國女團」，隊長小楓直呼這是至高的評價，女孩們笑笑和草莓、安汝、筱緹、語萱受寵若驚，齊聲承諾會更努力朝韓團標準邁進。
記者吳昕蓓／綜合報導
為了拍攝《MY BLACK EYES》MV，女孩們花了一整天在深山片場中不停跳舞，直到午夜才收工。但啦啦隊出身的MEME體力過人，不但沒有人喊累，還不停說既好玩又幸福。草莓透露最有趣的花絮可能沒有拍到，因為拍攝當天現場備足各種零食餅乾，所有人都痛快地吃個過癮，連空檔時間都放開來玩瘋。
對於MV中好幾個帥氣特寫鏡頭，笑笑和語萱努力收起搞笑魂，6名正妹難得集體耍酷。看到MV成品出爐後，她們都對自己正經帥氣的模樣頗感意外。或許是看不習慣這種反差，小楓朋友還跟她確認，「這是妳嗎？好不像。」筱緹心裡則是有種麻麻的感覺，朋友們也打趣說她尷尬的臉太好笑。
雖然家人和朋友都大力稱讚，網路反應更是出奇地好，但安汝透露，有粉絲發現她的鏡頭比較少，「其實當天拍攝我的皮膚狀況很不好紅腫過敏，可能發片前沒日沒夜的魔鬼訓練，超大壓力導致的，拍攝當天我完全不敢照鏡子。」她坦言當時擔心影響到自己的心情，盡量避免直視皮膚狀況，雖然已經盡全力發揮，但心中仍留下些許遺憾。
幸好瑕不掩瑜，MV中的三套造型服裝更為MEME加分不少。小楓爆料，因為浴袍造型太長，「跳舞的時候踩到三次，差點就要摔死。」服裝剪裁也獲得草莓和筱緹好評，完全展現了她們的身材優勢。安汝提示粉絲仔細看她最喜歡的牛仔造型，「我的平口背心其實是一條絲巾。」搭配復古寬褲加持，讓她瞬間擁有逆天長腿。
為了圓夢，她們每個人都放下矜持，笑笑火速要求有氧舞蹈班上學生「回家聽100遍」，語萱同樣叮嚀粉絲每天照三餐聽，草莓更直接找上服飾店老闆小豬羅志祥，小豬直接二話不說幫忙分享，大力助攻MEME逐夢。
現在想加入台啤雲豹職籃啦啦隊「Leopard Girls 電豹女」不再遙不可及，如今電豹女已是球迷心中的女神代名詞，電豹女們身懷絕技，加上韓國「全民表妹」李雅英助陣，網路聲量居高不下，工作邀約更是應接不暇。