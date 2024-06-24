奇蹟！加州男山中失蹤10天後平安獲救 靠每天喝1加侖水保命
美國加州一位34歲的男子麥克利許（Lukas McClish），於6月11日前往聖塔克魯茲山脈（Santa Cruz Mountains）健行，但由於山中野火燒掉了路標，麥克利許迷路後受困山林，10天後才順利獲救。不可思議的是，因為原先以為只是趟3小時的健行，麥克利許沒帶任何專業裝備，獨自在山中撐過10天堪稱奇蹟，麥克利許說自己能活下來就是仰賴每天從山澗中狂喝1加侖的水。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，麥克利許是加州當地人，之前就多次前往山中健行，11日當天前往聖塔克魯茲山脈的大盆地紅杉州立公園（Big Basin Redwoods State Park）健行，由於打算當日來回，麥克利許什麼裝備都沒帶，只帶了手電筒和一把剪刀，甚至沒帶手機，且麥克利許未將自己的行蹤告知任何人，一直到6月16日父親節，麥克利許仍未出現，家人才意識到事情不對，趕緊報案求助。
當地消防人員獲報後出動大批人力搜山，並且派出無人機與救難犬協助循人，最終在麥克利許失蹤第10天成功將人救出，幸運的是，麥克利許除了嚴重曬傷，以及身上有多處擦傷、瘀傷之外，並無大礙。而麥克利許的家人也在山腳等待，第一時間迎接獲救的麥克利許，度過這次難忘的父親節。
對於在山中活下來的竅門，麥克利許表示自己迷路後就一直待在兩條山澗附近，以繞圈方式行走，確保夠取得水源，且每天都會狂喝1加侖的水，由於沒有攜帶任何食物，除了偶爾採摘一些野莓果腹，完全就是靠著喝水維生。
麥克利許透露一開始還好，但到後期確實很餓，只能靠著幻想獲救後能大吃墨西哥捲餅望梅止渴。麥克利許說自己有攜帶手電筒，電力撐到最後，且山中月色明亮，深夜時都會找尋一個能容身的窪地睡覺，但有時候太冷導致睡不著，不得不起身走動保持體溫。
麥克利許也解釋，幾年前曾去過大盆地紅杉州立公園，所以這次出發前沒做什麼準備，但不料由於近年野火肆虐，許多路標被燒燬，山中地貌也與過去差異甚大，導致自己迷路。經過這次意外，麥克利許說自己給山友們的建議就是，到山中健行最好還是結伴出發。