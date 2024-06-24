名家論壇》黎榮章／大數據分析為何國會改革覆議案註定失敗

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在政院提出覆議案的期間，藍、綠陣營都展開基層宣講，希望強化民意對己方陣營的支持，但比較雙方基層宣講的網路聲量，可發現兩陣營的總聲量分別是綠營2.5萬則、藍營2萬則；好感度是綠營0.43、藍營0.4，雙方不管聲量或好感度，差距都不太大，而且整體而言，雙邊陣營的網路宣講在網路上熱度都不高、聲量並不大。
進一步觀察兩黨宣講的網路聲量來源，可發現綠營的聲量除了PTT八卦板在高聲量頻道中佔了30％的聲量，其餘聲量都集中在綠營同溫層，例如民進黨中央的粉專10％、黨秘書長林右昌的粉專7％、黨主席賴清德的粉專7%，此外，就是三立新聞的臉書粉專跟Youtube（合計19％），顯然綠營的基層宣講，無論是線下還是線上宣傳，都集中在自己人當中，沒能擴散出同溫層，無怪乎國會改革總體熱度起不來，也無法有效對藍白立委造成壓力。
由網路大數據分析可以發現，國會改革修法覆議案沒能通過，不完全是因為藍白人數優勢，而是綠營沒有成功帶起網路討論風向、線下的宣傳也沒有帶起全國討論；既然熱度起不來，自然沒有籌碼可以談，藍白立委當然不可能、也不需要考慮轉向支持覆議案。綠營已經預告，未來針對在野黨推動的許多不合理、不合憲修法，「該覆議就要覆議」，那民進黨最好認真想一想，該如何有效創造議題、帶動討論，才能讓覆議案有機會通過，而不只是為覆議而覆議、拉低立法效率。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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