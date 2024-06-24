覆議失敗釋憲恐一面倒？郭正亮籲藍白出「這招」：不用客氣

名家論壇》黎榮章／大數據分析為何國會改革覆議案註定失敗

▲賴清德總統簽署立法院覆議案咨文並加註意見，說明修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議。（圖／總統府提供）
▲賴清德總統簽署立法院覆議案咨文並加註意見，說明修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議。（圖／總統府提供）

文/黎榮章

立法院5月28日三讀通過國會改革修法，行政院認為修法內容窒礙難行，遂於6月6日提出覆議，並在6月11日獲得總統賴清德核可，移請立法院覆議。立法院依規定透過全院委員會審議覆議案，並於6月21日進行表決，因藍、白陣營態度一致、票投「反對覆議案」，最後覆議案以62票對51票遭駁回。外界將覆議案未通過，歸因於藍白人數優勢，然而在2002年扁政府期間，雖然執政黨也是朝小野大，但當時的行政院曾針對立院通過的財政收支劃分法修法提出覆議，在在野陣營共識不足、有人跑票的情況下，覆議案最後通過。

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這次藍白陣營在覆議投票上為何如此團結？透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察可發現，這段時間以來，國會改革修法的網路聲量趨勢，高點集中在院會二、三讀法案的幾天（5月17、21、24、28日），一度逼近單日討論量10萬則；然而時序進入6月後，議題在網路上全面降溫，單日討論量都未能超過2萬則。覆議的目的本就是要讓相關法案重回修法程序、重新進行討論，然而法案自5月底三讀後，在網路上就未再激起輿論關注，自然讓藍白立委認為，民意走向是已經接受現狀，法案毋需再回頭重新討論。

▲國會改革：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲國會改革：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
在政院提出覆議案的期間，藍、綠陣營都展開基層宣講，希望強化民意對己方陣營的支持，但比較雙方基層宣講的網路聲量，可發現兩陣營的總聲量分別是綠營2.5萬則、藍營2萬則；好感度是綠營0.43、藍營0.4，雙方不管聲量或好感度，差距都不太大，而且整體而言，雙邊陣營的網路宣講在網路上熱度都不高、聲量並不大。

▲民進黨、國民黨：國會改革宣講　網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
▲民進黨、國民黨：國會改革宣講　網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
進一步觀察兩黨宣講的網路聲量來源，可發現綠營的聲量除了PTT八卦板在高聲量頻道中佔了30％的聲量，其餘聲量都集中在綠營同溫層，例如民進黨中央的粉專10％、黨秘書長林右昌的粉專7％、黨主席賴清德的粉專7%，此外，就是三立新聞的臉書粉專跟Youtube（合計19％），顯然綠營的基層宣講，無論是線下還是線上宣傳，都集中在自己人當中，沒能擴散出同溫層，無怪乎國會改革總體熱度起不來，也無法有效對藍白立委造成壓力。

▲民進黨、國民黨：國會改革宣講　網路高聲量頻道分析。（圖／QuickseeK提供）
▲民進黨、國民黨：國會改革宣講　網路高聲量頻道分析。（圖／QuickseeK提供）
由網路大數據分析可以發現，國會改革修法覆議案沒能通過，不完全是因為藍白人數優勢，而是綠營沒有成功帶起網路討論風向、線下的宣傳也沒有帶起全國討論；既然熱度起不來，自然沒有籌碼可以談，藍白立委當然不可能、也不需要考慮轉向支持覆議案。綠營已經預告，未來針對在野黨推動的許多不合理、不合憲修法，「該覆議就要覆議」，那民進黨最好認真想一想，該如何有效創造議題、帶動討論，才能讓覆議案有機會通過，而不只是為覆議而覆議、拉低立法效率。




●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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