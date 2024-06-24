中國制裁「洛克希德馬丁」有什麼用？先前兩度嚴懲都沒人理

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中國外交部上周五發出公告，針對助美援台的軍火商洛克希德馬丁公司董事長、總裁、執行長泰克萊特（Jim Taiclet）、營運長聖約翰（Frank AndrewSt. John）、財務長馬萊夫（Jesus Malave）三人的資產凍結，且不予入境。
同時，凍結洛克希德馬丁飛彈系統整合實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab）、洛克希德馬丁先進技術實驗室（Lockheed MartinAdvanced Technology Laboratories）、洛克希德馬丁創投公司（Lockheed Martin Ventures）三家公在中國境內的動產。
但事實上，中國此前反制對台軍售，已多次制裁這家美國軍火商及旗下組織，但未起到任何效果，早在2020年，中國外交部就曾宣布過制裁洛克希德馬丁公司，四年來並未有任何影響力，相關武器零組件持續輸台；中國商務部也曾在2023年宣布制裁，洛克希德馬丁同樣未多加理會，當時該公司總裁兼首席行政官泰克里特(James Taiclet)甚至直接表示，即使中國對商品實施全面禁運，對於F-35戰機等武器也不會受到任何影響。
中國外交部發言人毛寧今日則震怒，指稱美國向台灣出售武器嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，並強調中方依法對參與售台武器的相關公司實體和高級管理人員採取反制措施。