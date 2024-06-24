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中國制裁「洛克希德馬丁」有什麼用？先前兩度嚴懲都沒人理

▲中國外交部發言人毛寧宣布制裁軍火商洛克希德馬丁，指其涉入美對台軍售，干涉中國內政。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人毛寧宣布制裁軍火商洛克希德馬丁，指其涉入美對台軍售，干涉中國內政。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心顏得智／綜合報導

美國本月5日宣布對台灣軍售一批F-16戰機零組件後，再度引發中國不滿，中國外交部先是在上周宣布針對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）3名高級主管以及旗下3個單位採取制裁措施。今日又跳腳指美方和軍火商干涉中國內政。但事實上，中國已數度宣布對洛克希德馬丁的制裁，從未起到任何作用。

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美國國防安全合作署月初宣布總價3億美元（約新台幣96億7584萬元）的對台軍售，包括F-16戰機的標準備用和修理零件及相關設備約2.2億美元，以及非標準備用和修理零件及相關設備約8000萬美元，這也是拜登政府第14度對台軍售。

中國外交部上周五發出公告，針對助美援台的軍火商洛克希德馬丁公司董事長、總裁、執行長泰克萊特（Jim Taiclet）、營運長聖約翰（Frank AndrewSt. John）、財務長馬萊夫（Jesus Malave）三人的資產凍結，且不予入境。

同時，凍結洛克希德馬丁飛彈系統整合實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab）、洛克希德馬丁先進技術實驗室（Lockheed MartinAdvanced Technology Laboratories）、洛克希德馬丁創投公司（Lockheed Martin Ventures）三家公在中國境內的動產。

但事實上，中國此前反制對台軍售，已多次制裁這家美國軍火商及旗下組織，但未起到任何效果，早在2020年，中國外交部就曾宣布過制裁洛克希德馬丁公司，四年來並未有任何影響力，相關武器零組件持續輸台；中國商務部也曾在2023年宣布制裁，洛克希德馬丁同樣未多加理會，當時該公司總裁兼首席行政官泰克里特(James Taiclet)甚至直接表示，即使中國對商品實施全面禁運，對於F-35戰機等武器也不會受到任何影響。

中國外交部發言人毛寧今日則震怒，指稱美國向台灣出售武器嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，並強調中方依法對參與售台武器的相關公司實體和高級管理人員採取反制措施。

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