藍委稱「部分違憲」又改口！林俊憲：意指全都黃國昌的錯？
總統賴清德今（24）日發表敞廳談話，對於國會改革法案將聲請釋憲與暫時處分，對此國民黨立委吳宗憲在社群平台上，若大法官堅持違憲見解，「至多僅存在部分條文違憲」，事後又解釋稱國民黨所提案版本，相信不會有違憲問題。民進黨立委林俊憲表示，「意指如果違憲就是黃國昌老師的錯囉？跳船太快了吧！」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，總統賴清德在今日正式宣布將會提起釋憲，不僅總統府，民進黨立院黨團、行政院、監察院也會同步針對涉及職權的部分提出。只不過，吳宗憲昨天吃了誠實豆沙包，承認「部分違憲」，今天又改口說「國民黨提的不可能違憲」，因為覺得有可能違憲的是民進黨版條文，「這也太硬拗了吧？當大家都沒看過法條嗎？」
林俊憲稱，所謂通過的民進黨版條文，全都是一些無關緊要、不涉及重大職權更動的部分，例如時限20日改10日之類的部分，真正傷筋動骨的，全都是照藍白版本通過。
林俊憲說，既然民進黨條文無足輕重，吳宗憲又信誓旦旦抽國民黨提的不可能違憲，這下破案了，意指要是有條文違憲，全都是黃國昌的錯，真不愧是百年大黨，嗅到情況不對就馬上「轉進」，把前線壓力留給黃國昌承擔，而釋憲箭在弦上，大部隊已經先跑了，「8席還要硬撐嗎？那就祝福吧！」