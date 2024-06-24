88 萬紐約曼哈頓豪宅巡禮團 25億豪宅6人搶先體驗

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曾意婷指出，美國紐約曼哈頓房租昂貴，一房月租美金4千元，有不少為子女海外置產的家長，為此萌生「租房不如買房」。以德載國際手上紐約曼哈頓的物件為例，全新精裝修的2房物件，實際可使用坪數為40坪，房價約台幣7000萬元。換算台北買房行情，大約要買上60坪的房了，扣掉公設實際坪數才有40坪。也就是說，以台北購屋模式計算，一樣60坪房子，曼哈頓平均一坪120萬元，比台北還便宜。所以，她會建議家長，在曼哈頓置產，自住外多餘房間可以出租，甚至單純投資，公司會代為出租，增值過程中還可以收房租，是理財好選項。
「七天六夜88萬元紐約曼哈頓豪宅巡禮行」將進行至10月底截止，不限人數隨時出團。台中場將於7月10月及18日在台中全國大飯店舉辦二場說明會，有意海外置產順便頂級旅遊者，可以參加說明會了解行程。
由FUNWOO 聯手 FineDayClub 規劃七天六夜 88 萬紐約曼哈頓豪宅巡禮，行程包括由當地旅居多年的資深房產顧問親自帶領體驗、鑑賞位在曼哈頓市中心的極致豪宅，包括參觀影星珍妮羅培茲、搖滾歌手史汀等知名人士豪宅。另安排紐約大蘋果的頂級奢華旅程，包含現代藝術博物館 MoMA 閉館後的私人導覽等一系列的 VIP 行程，安縵或同等五星級酒店、米其林私廚、全程豪華專車接送，一同踏入紐約頂層社會的殿堂。