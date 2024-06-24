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88 萬紐約曼哈頓豪宅巡禮團 25億豪宅6人搶先體驗

▲德載國際不動產執行長曾意婷介紹「曼哈頓豪宅巡禮」行程，親身體驗知名人士豪宅是主打。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.24)
▲德載國際不動產執行長曾意婷介紹「曼哈頓豪宅巡禮」行程，親身體驗知名人士豪宅是主打。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.24)

記者金武鳯/台中報導

台灣高資產族群赴海外置產明顯升溫，根據資料顯示，近半年來，FUNWOO德載國際不動產接獲紐約置產客戶諮詢量增加 60%，加上前往美國旅遊市場回暖，德載國際聯手極致體驗專家FineDayClub，首度推出「88萬元約約曼哈頓豪宅巡禮」，主打親身體驗中央公園旁25億豪宅，還有影星珍妮羅培茲居住豪宅，首團6人訂7月1日啟程。

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FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷表示，美國名校陸續放榜，台灣學生錄取率大放異彩。不少高資產族群為了讓子女就學期間省去租屋麻煩，紛紛諮詢美國置產可行性。預計7月1日出團的曼哈頓豪宅巡禮中，有2對夫妻就為了解決子女留學居住問題，趁著暑假前往美國提前了解當地房屋市場。另一對客戶是單純以投資為目的前往看房。紐約房市升溫，德載六月份單週就創下近四億成交額。

▲曾意婷說明，除了體驗豪宅，還有頂級行程，邀大家一同踏入紐約頂層社會的殿堂。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.24)
▲曾意婷說明，除了體驗豪宅，還有頂級行程，邀大家一同踏入紐約頂層社會的殿堂。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.24)
曾意婷指出，美國紐約曼哈頓房租昂貴，一房月租美金4千元，有不少為子女海外置產的家長，為此萌生「租房不如買房」。以德載國際手上紐約曼哈頓的物件為例，全新精裝修的2房物件，實際可使用坪數為40坪，房價約台幣7000萬元。換算台北買房行情，大約要買上60坪的房了，扣掉公設實際坪數才有40坪。也就是說，以台北購屋模式計算，一樣60坪房子，曼哈頓平均一坪120萬元，比台北還便宜。所以，她會建議家長，在曼哈頓置產，自住外多餘房間可以出租，甚至單純投資，公司會代為出租，增值過程中還可以收房租，是理財好選項。

「七天六夜88萬元紐約曼哈頓豪宅巡禮行」將進行至10月底截止，不限人數隨時出團。台中場將於7月10月及18日在台中全國大飯店舉辦二場說明會，有意海外置產順便頂級旅遊者，可以參加說明會了解行程。

▲曼哈頓豪宅巡禮將帶領大家踏入不開放一般賞屋的世界頂級宅。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.24)
▲曼哈頓豪宅巡禮將帶領大家踏入不開放一般賞屋的世界頂級豪宅。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.24)
 由FUNWOO 聯手 FineDayClub 規劃七天六夜 88 萬紐約曼哈頓豪宅巡禮，行程包括由當地旅居多年的資深房產顧問親自帶領體驗、鑑賞位在曼哈頓市中心的極致豪宅，包括參觀影星珍妮羅培茲、搖滾歌手史汀等知名人士豪宅。另安排紐約大蘋果的頂級奢華旅程，包含現代藝術博物館 MoMA 閉館後的私人導覽等一系列的 VIP 行程，安縵或同等五星級酒店、米其林私廚、全程豪華專車接送，一同踏入紐約頂層社會的殿堂。




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