ANA航空優惠最後1天！飛日本3城市7550元起 札幌含稅竟1萬3千元
想飛日本找優惠機票的哈日族們注意了！ANA航空推出促銷優惠機票，今（25）日為優惠活動最後一天，從台北出發飛往日本的東京、大阪與札幌，都有來回未稅7550元起的優惠，等於含稅約莫最低1萬2千多元，適用出發日期為8月與9月兩個月，尤其以9月的優惠票居多，其中台北松山飛札幌，竟也有1萬3178元的優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
ANA航空此波優惠今（25）日為最後一天，針對8、9月兩個月做促銷，記者實際於官網測試，台北松山機場飛東京羽田來回機票竟然最低僅1萬2874元，尤其以9月來看，還有相當多日期有此優惠，另外，最划算的要屬台北松山機場飛札幌新千歲機場，8、9月竟也有許多來回票價僅1萬3178元的優惠。
另外，機票達人布萊N也於臉書粉專「布萊N 機票達人」中披露，此次ANA航空促銷的另一優點是，轉乘日本國內線不加價，只需付稅金就好，所以拿來飛雉內、女滿別那種比較偏遠的城市也很划算，但是布萊N 也提醒，其他台灣本就有直飛的日本航點，就比較不推薦，畢竟直飛到該地就好，不要額外再花時間轉機了。
另外，台灣低成本航空虎航也有優惠，此次推出2024年冬季航班「早鳥優惠」，今（25）日上午10:00起至晚間23:59止，不分對象、全員開放促銷。最便宜促銷航線機票為「桃園/高雄－沖繩那霸」單程未稅1599元起，「桃園－岡山」單程未稅1699元起，「桃園－大阪關西」、「桃園/高雄－福岡」、「桃園－佐賀」單程未稅1799元起，「桃園－花卷」、「桃園－仙台」單程未稅2099元起。適用搭乘日期為2024年10月27日至2025年3月29日。