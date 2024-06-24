元智大學生吃壽司郎「守宮放盤上」！畫面瘋傳眾噁翻　官方擬提告

獲千萬級YTR認證！光華電腦店「爽打世界級廣告」：變台灣之光了

▲全球最具知名度的科技Youtuber「Linus」，日前在台北光華商場組電腦，結果令他相當滿意。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
▲全球最具知名度的科技Youtuber「Linus」，日前在台北光華商場組電腦，結果令他相當滿意。（圖／翻攝Linus Tech Tips）

記者潘毅／綜合報導

全球最具知名度的科技Youtuber「Linus」，在6月初來台灣參加「COMPUTEX 2024 」，期間他更私下前往台北最知名的3C廣場「光華商場」，想要試探被譽為「科技之島」的台灣，究竟能組出怎樣驚人的電腦，結果最終他花了17萬組出了讓他相當讚賞的成品，當事店家知情後也開心回應了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Linus是來自加拿大的科技YouTuber，從2013年起就開始建立起屬於自己的科技傳媒帝國，他的個人頻道LinusCatTips，更是擁有1570萬名訂閱者，說他是世界TOP1的科技媒體人，一點也不為過。

▲Linus拿著要價近17萬台幣的電腦，在台北街頭漫步。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
▲Linus拿著要價近17萬台幣的電腦，在台北街頭漫步。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
不過他在6月初，低調前往台北光華商場，想要看看自己佯裝成什麼都不懂的客戶，能在光華買到怎樣的電腦，而他抵達現場後，隨即說出自己的需求，最主要就是能在要在4K畫質下順跑遊戲，請店員幫忙客製一台電腦。

最終Linus花費 5,159 美元（約新台幣 16萬7000 元），獲得了一台帥氣的電競桌機，內部配件包含目前最強的顯示卡 RTX 4090、、AMD Ryzen 9  7950x  CPU核心、2個Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟、及四張 XPG Lancer DDR5 6000 16GB記憶體，還有帥氣的分體式水冷機殼。Linus拿回實測後，也發現店家的防護措施完善，同時完全沒有偷工減練，電腦排線也相當整齊。

消息曝光後立刻引發瘋傳，當事店家「艾諾優數位-高端客製化電腦專家」也在凌晨2點被身邊友人訊息洗版，才驚覺「免費打世界級廣告」，店家也表示，「原來之前遇到的老鄉這麼大尾…還對他很抱歉的說，沒認出他，看了影片也非常感謝他認同我對商品的龜毛程度，管路就是要整整齊齊啊。」

▲一位延平高中的男學生路過，呆愣幾秒後就認出了偶像。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
▲Linus最後將電腦送給一位延平高中的男學生。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
不少網友也大讚店家，「一夜之間變成台灣之光」、「感謝店家認真專業的態度，讓全世界的大家對臺灣有好印象」、「我是香港人，看完都想去組電腦了」、「Linus科技小白演的有點成功XD」。


千萬級YTR來台灣！逛台北光華「砸17萬」組電腦　路上送給高中生

台灣最強高中生Ray太狂！直播上對嗆凱文哈特　還教「台語髒話」

知名YTR宣布「自創品牌炸雞店」倒閉！哽咽揭內幕：每天都在掙扎

中國美女留學生逛北車慘遭襲胸！輪椅伯伸鹹豬手　犯案過程全拍下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生