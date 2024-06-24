獲千萬級YTR認證！光華電腦店「爽打世界級廣告」：變台灣之光了

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不過他在6月初，低調前往台北光華商場，想要看看自己佯裝成什麼都不懂的客戶，能在光華買到怎樣的電腦，而他抵達現場後，隨即說出自己的需求，最主要就是能在要在4K畫質下順跑遊戲，請店員幫忙客製一台電腦。
最終Linus花費 5,159 美元（約新台幣 16萬7000 元），獲得了一台帥氣的電競桌機，內部配件包含目前最強的顯示卡 RTX 4090、、AMD Ryzen 9 7950x CPU核心、2個Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟、及四張 XPG Lancer DDR5 6000 16GB記憶體，還有帥氣的分體式水冷機殼。Linus拿回實測後，也發現店家的防護措施完善，同時完全沒有偷工減練，電腦排線也相當整齊。
消息曝光後立刻引發瘋傳，當事店家「艾諾優數位-高端客製化電腦專家」也在凌晨2點被身邊友人訊息洗版，才驚覺「免費打世界級廣告」，店家也表示，「原來之前遇到的老鄉這麼大尾…還對他很抱歉的說，沒認出他，看了影片也非常感謝他認同我對商品的龜毛程度，管路就是要整整齊齊啊。」
不少網友也大讚店家，「一夜之間變成台灣之光」、「感謝店家認真專業的態度，讓全世界的大家對臺灣有好印象」、「我是香港人，看完都想去組電腦了」、「Linus科技小白演的有點成功XD」。