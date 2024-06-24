謝國樑列3大案被告！基隆東岸商場產權爭議 他字案轉為偵字案
基隆市長謝國樑因東岸商場接管爭議、公益青年電動機車補助案及飛灰招標案等3案遭列被告；其中，東岸商場案被控強盜等罪嫌，由於所告對象特定且事實具體，檢方已轉為「偵」字案，至於是否確實涉有犯罪，將由檢方綜合證據後予以認定。
社會組/綜合報導
東岸商場產權爭議不斷，NET主張獨資興建興建基隆市東岸商場2樓至4樓，擁有商場建物2樓至4樓產權，並指控市府於今年2月1日「夜襲」商場，在商場各出入口以機具鋸開門鎖強行進入接管，隔日即赴地檢署怒告謝國樑等人強盜、毀損、強制等罪，檢方已依法由他字案轉為偵字案。
檢方近期也接獲民眾告發，指出謝國樑為了兌現選舉支票，發放電動機車，卻涉嫌圖利特定廠商，今年3月底向基隆地檢署告發，檢察官已將謝國樑列為他字案被告。
此外，市府自2004年起與永盛公司簽訂促參案，永盛在七堵區瑪陵坑段設置垃圾焚化灰渣處理場，為基隆市天外天焚化廠產生的底渣執行最終掩埋工作，合約於去年7月中屆滿，市府決定不續約，經重新招標後，由吉衛公司得標，將飛灰運到高雄處理，每公噸處理費用為新台幣2萬5000元。
民進黨基隆市議員鄭文婷質疑，吉衛公司每噸處理費價格是永盛公司近15倍，去年8月間告發謝國樑、環保局副局長管鳳珠涉嫌圖利，該案仍分他字案偵辦中。