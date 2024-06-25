台灣職籃新聯盟宛如星際大戰？9隊不管富邦、璞園「硬幹」超罕見

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或許是新北國王董事長王文祥奪冠時太過喜樂，當下不知道要說什麼，但奪冠後開記者會馬上宣布新職籃聯盟誕生，這在世界上、籃球界也很少見，就連NBA職籃聯盟也很少打完這個聯盟馬上宣布要籌組新聯盟的老闆出現。
這顯見台灣職籃目前還是「老闆說了算」的文化，其實不是只有職籃，職棒也是，但為何會變成這樣，除了老闆認為投入職業運動產業不會賺錢外，更多是「只要我喜歡，為什麼不可以」的老舊思維，球迷就真的被當成「盤子」，被任意擺佈。
王文祥被記者問到「可否宣布新聯盟9隊？」，一概以「不公開」、「日後說明」、「不方便透露」等回應，顯而易見，這場記者會十分倉促決定要開，並且沒有做好準備。
根據相關人士透露，新聯盟會誕生，主要是這個議題已經延燒一年了，卻沒有具體作為，加上新北國王跟中信特攻等球團已有共識，因此即便「富邦勇士」、「桃園璞園領航猿」不參與，「我們也會硬幹」，傳達出這樣的事實證據與消息。
此外，相關人士也透露，這兩隊可能也沒有收到「意向書」，但卻被迫要參與，這也代表9隊是否可以順利籌組，都還是未知的狀況，再者，24日深夜突然透過不知名、不具名信箱傳遞電子郵件「宣布」9隊聲明，還未署名，這也跟網路流傳訊息「放話」沒兩樣，未具正當性跟代表性。
就筆者角度來看，這就彷彿電影《星際大戰》帝國跟反抗勢力的內戰與對抗一樣，加上王董所率領的「第三勢力」崛起，球迷也跟著「吃瓜」，等著看誰能挑出來「一統天下」。