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台灣職籃新聯盟宛如星際大戰？9隊不管富邦、璞園「硬幹」超罕見

▲新北國王董事長王文祥宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」，9隊中傳出沒有富邦跟璞園。（圖／記者葉政勳攝）
▲新北國王董事長王文祥宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」，9隊中傳出沒有富邦跟璞園。（圖／記者葉政勳攝）

文/特約作家橘爸

PLG職籃聯盟新北國王王文祥董事長在22日無預警召開記者會，宣布台灣職籃新聯盟要誕生，他將代表9隊，聯合籌組「第三勢力」，整合PLG、T1兩聯盟，並且仿效美國NBA職籃聯盟，打造東、西區對抗，但根據知情人士透露，新北國王要召開記者會，相關8隊似乎都不知情，並且最重要的人氣球隊富邦勇士、桃園璞園領航猿都尚未加入，甚至還有新加坡球隊可能加入，但整個記者會被媒體痛批「不知所云」，宛如星際大戰「奇幻」劇情，讓球迷也感到不可思議，更別說24日深夜還發出聯合聲明，卻還是沒有明確指出「哪九隊」，也沒有署名等，儼然整個「新聯盟」就像一場鬧劇。

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新北國王奪冠太喜樂！　記者會一直跳針

或許是新北國王董事長王文祥奪冠時太過喜樂，當下不知道要說什麼，但奪冠後開記者會馬上宣布新職籃聯盟誕生，這在世界上、籃球界也很少見，就連NBA職籃聯盟也很少打完這個聯盟馬上宣布要籌組新聯盟的老闆出現。

這顯見台灣職籃目前還是「老闆說了算」的文化，其實不是只有職籃，職棒也是，但為何會變成這樣，除了老闆認為投入職業運動產業不會賺錢外，更多是「只要我喜歡，為什麼不可以」的老舊思維，球迷就真的被當成「盤子」，被任意擺佈。

王文祥被記者問到「可否宣布新聯盟9隊？」，一概以「不公開」、「日後說明」、「不方便透露」等回應，顯而易見，這場記者會十分倉促決定要開，並且沒有做好準備。

根據相關人士透露，新聯盟會誕生，主要是這個議題已經延燒一年了，卻沒有具體作為，加上新北國王跟中信特攻等球團已有共識，因此即便「富邦勇士」、「桃園璞園領航猿」不參與，「我們也會硬幹」，傳達出這樣的事實證據與消息。

此外，相關人士也透露，這兩隊可能也沒有收到「意向書」，但卻被迫要參與，這也代表9隊是否可以順利籌組，都還是未知的狀況，再者，24日深夜突然透過不知名、不具名信箱傳遞電子郵件「宣布」9隊聲明，還未署名，這也跟網路流傳訊息「放話」沒兩樣，未具正當性跟代表性。

就筆者角度來看，這就彷彿電影《星際大戰》帝國跟反抗勢力的內戰與對抗一樣，加上王董所率領的「第三勢力」崛起，球迷也跟著「吃瓜」，等著看誰能挑出來「一統天下」。

▲新北國王董事長王文祥（左）、執行長陳信生（右）代表宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」，但記者會並未公布9隊名單。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲新北國王董事長王文祥（左）、執行長陳信生（右）代表宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」，但記者會並未公布9隊名單。（圖／記者葉政勳攝 ）

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