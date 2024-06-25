名家論壇》膝關節／《腦筋急轉彎2》青春叛逆期能更勝首集嗎？

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彼得達克特貴為皮克斯開國四大元老人物，隨著大哥大約翰拉薩特受到負面騷擾新聞影響後，彼得達克特接下大哥皮克斯動畫工作室首席創意官這個頭銜，近年專心孵化皮克斯新生代接棒人選。
達克特導演作品堪稱是四大元老品質最穩定的一位，不管是《怪獸電力公司》（Monster Inc）、《天外奇蹟》（Up）、《腦筋急轉彎》或是《靈魂急轉彎》（Soul）。可惜《怪獸電力公司》續集導演換人接手就不似前作靈光，難免讓人擔心《腦筋急轉彎》續集是否重蹈覆轍？
還好這回劇本從首作成功之後，達克特就已經著手開發未來方向，所以大致上朝著主角走入青少女階段後的叛逆期為主。
藉此加入了原有五大核心角色之外的新設定：慌張阿焦當新成員中的主要發聲者、內向阿羞、羨慕他人的阿慕，以及負責在關鍵時刻一副屌屁孩性格的消極阿廢。這些新角色與舊有五角色互動，樂樂與憂憂還是重要兩大門神，這三方角力過程重新形塑主角萊莉性格。
續集延續首集的主軸，解救主角內在人格崩解，以及完成腦海內的多重建構。首集幾個島嶼被視為重要人格結構，這集倒是換了不同形式。追求的是人格核心信仰，大致上我們可以看成許多元素綜合之後，最終建立真人格主義。
如果保持著要求前作那些孩提眼光帶來的感動，這集可能必須提早長大。終究這回討論的是青少年的自我認同、同儕關係，已經不是首作討論的親子成長議題。而最後這些情緒們發現孩子長大過程，已經不是特定幾個情緒能交織成為主體，而是孩子會長程自己的模樣，從這層角度思考的話，就更能理解這次續集要著重更遼闊的成長面向。
《腦筋急轉彎2》為了平衡感性劇情編織，仍舊適時地安插幾段爆笑段落，如懷舊奶奶與阿廢。以及「挖苦諷刺」的機車谷讓人噴飯，這回沒有前回賺人熱淚的童年幻想夥伴Bing Bong。
可以說孩子長大過程，那些最純粹的美好事物也跟著記憶有限而消失。從孩童到青少年這階段變化，如同動畫的主力收視群，他們看到的是這些腦內情緒冒險過程，而覺得有趣。至於場外讚譽口碑的陪看家長群體，則因為體悟到孩子最終會離開我們，尋求同儕認同而略顯感傷，那些細小的感動，免不了幾分世故的感嘆。
●作者：膝關節／影評人
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