教訓台灣慣老闆！超耐操員工1人離職「公司要補7人」 主管超後悔
離職才知員工的好已經太晚！近日有女網友分享，自己之前在一家公司擔任客服專員，任職期間盡責也不遲到早退，但某次被主管氣到直接離職，間接聽到同事說主管很後悔，表示已經花不到這麼便宜的價碼找到這麼好的員工，貼文引發熱議，也有不少職場老鳥則分享：「之前公司也是硬要刁難我，主管最後補了7個人才能扛下我之前做的工作，大快人心。」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcrad」貼文指出「前一份工作是做電話客服專員，上班節奏很快，需要注意來電、記錄客戶資訊，還要發送簡訊、收信等等，基本上工作時間都沒有喘息空間，但重點是這份工作月薪只有27K，有時候只有2個人力其實很操，但我也是很盡責都沒有遲到早退，直到某一次被主管冷嘲熱諷氣到，索性決定離職。」
「後來到新公司上班之後，聽前同事抱怨，他們薪水不但都沒有變，主管還說『現在才知道當初XXX有多好用，幾乎都沒什麼失誤，打字與接聽都很快，現在這個薪水已經請不到她這麼好用的了』」這讓該女網友聽完也自嘲「不知該笑還是該哭...我是好用的奴才吧？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「又要好用又要開2萬7...慣老闆真的欠教訓」、「好馬不吃回頭草啦！讓這種慣老闆下去」、「有些老闆就是這樣不懂珍惜，在職的時候都覺得你表現好是應該，就一直壓榨你」、「台灣真的最不缺的就是慣老闆！都要員工要離職才知道人家多好用」。
台灣慣老闆不嫌少！他離職公司補7人才扛下工作
而有職場老鳥也分享過去經驗表示「上一份工作包整個工廠，開堆高機、出料、寫出料單、打樣、對接客人，有一次要打樣比較複雜，打了一個禮拜弄不出來，被老闆罵很難聽三字經有的沒的都出來，最後硬著頭皮打出來，結果我的方法跟別人（工程師）的方法一樣，發現本來就不可行。」
「事後老闆也沒跟我道歉，我越想越氣直接提出離職，後來也是聽前同事說，我走不到一個月公司裡面亂到不行，畢竟只有我摸機台摸得最透徹，後來聽說補了7個人來做我的工作」。