李亦伸專欄／阿巴西+游艾喆挑戰日本職籃！這是台灣籃球進化象徵

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1.阿巴西年薪推估約2000萬台幣，比他在台灣職籃兩聯盟可以拿到的報價都要更高。
2.游艾喆年薪估約1200萬台幣，在日本職籃新人年薪裡也是空前。游艾喆如果留在台灣職籃參加選秀，除了沒辦法自己挑選心儀球隊，年薪也很難高過日本職籃報價。
3.日本職籃開放亞外球員，台灣球員在日本職籃可以當本土球員使用。
職業運動終究得回到現實+金錢，如果日本職籃取消亞外球員政策，阿巴西、游艾喆也不會往日本職籃跑。另外就是年薪，秋田和滋賀都想要馬上提升戰力成為更有競爭力球隊，球團也願意砸錢，兩人得到的合約報價，可能都高於台灣職籃兩聯盟。
還有很重要一點，報名新人選秀根本無從挑選球隊，只能從戰績最爛球隊出發，大合約不好談，效力至少三年，既然日本職籃更有競爭力，合約報價也優於台灣職籃，兩個充滿未來年輕球員去闖闖，絕對是好事。
台灣職籃產業環境、競爭力、比賽內容、球員個人基礎攻防能力、教練執教功力確實都有很大進步空間，個人能力不夠好，自律要求不夠強大，球隊文化缺少約束力和激勵作用，台灣職籃和中華男籃國家隊都很難更強更好，每個環結都息息相關。
阿巴西和游艾喆決定挑戰日本職籃，這就是台灣籃球進化象徵。
球員想要挑戰更強大聯賽，超越自我、突破現況、經紀人和球員心態都有充足準備，台灣職籃多年基礎和帶動性當然也提供相當助力。
沒有台灣職籃至少年薪千萬指標和底氣，阿巴西和游艾喆也很難在日本職籃談到驚人高薪合約，突破身價。
台灣職籃兩聯盟正在籌組「新聯盟」，PLG+T1兩聯盟九支球團老闆6月24日已經召開第一次籌備會，新賽季預定11月開打，九隊推派四個代表組成「執行籌備委員會」，負責規畫新聯盟所有重大決策和細節進度。
兩聯盟共11支球團，已經簽下新聯盟同意書九支球團都沒有官宣，外界猜測兩支尚未決定加入新聯盟，也可能尚未被徵詢告知加入新聯盟的球團是PLG富邦和領航猿。
台灣籃球精英球員在尋求進步，球員心態和學習自律文化也在進化，球團老闆和教練也要跟著同步精進，自我提升、不能落後太多。