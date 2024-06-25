涼糕哥買冷凍車了！粉絲排3小時仍吃不到 她花2640元內容物曝光
近日在社群爆紅的涼糕哥（游勝綸）成功帶動台灣涼糕市場，不僅自家生意好，也帶動許多涼糕業者的銷售業績。日前雖然與顧客、攤商有些紛爭，但現在他仍努力做生意賺錢，最近為了維護涼糕品質，重金砸下百萬買入冷凍車運送涼糕到攤位販售，粉絲朝聖攤位排了3小時還是買不到，顯見涼糕哥的人氣依舊火熱。
記者張嘉哲/綜合報導
涼糕哥日前在Tik Tok分享，自己最近砸下100萬初頭買下一輛全新的冷凍車，由於涼糕最好保存在25度以下，因此自己為了備戰夏天高溫，特別買了這台可以冷凍的貨車來載送涼糕。
涼糕哥也說：「以前另外一台車，如果載太重的話容易翻車，所以才買這台車」強調自家的涼糕不賣隔天的。許多人看直播很像看到我們賣完的紙箱會亂丟，但實際上收攤時會全部都撿起來裝袋，並不會製造環境髒亂。
涼糕哥全台灣跑透透！台中粉絲排3小時仍買不到涼糕
然而涼糕哥的魅力實在非常驚人，全台灣各地都有他的粉絲，日前他特地到台中水湳市場擺攤賣涼糕，結果有不少粉絲前往朝聖，直呼排隊排了3小時還是沒輪到自己，從現場影片看來，工作人員已經增加至3到4名，仍然還要排上3小時，就知道涼糕哥人氣有多旺！
除此之外，同天也有民眾分享自己到水湳市場買涼糕，也是排隊排了3小時才輪到自己，自己最後總共買了2大盒以及2盒水果涼糕，一共花費2640元，看起來份量十足。不過影片發出後仍然有人認為價格偏高，該網友也回應：「去買的時候就知道價錢貴了，自己負擔得起才會去買，沒什麼冤不冤的。」