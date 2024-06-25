駐美代表俞大㵢遭爆亂花公帑！狂花近百萬買沙發　外交部回應了

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根據《鏡週刊》報導，近期有外交體系人士爆料，俞大㵢到任後巧立名目浪費公帑，包括新台幣96萬元的法國rochebobois手工沙發；25萬元的床一次買2張、共50萬元；13萬元的法國Devialet藍牙喇叭2個、共26萬元；11萬元的JURA Z10咖啡機也一次買2台、共22萬元，以及一張要價21萬的地毯等物品。
俞大㵢也申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車，不過目前使用的車輛，甫在2年多前購買，依據《駐外機構公務車輛換購及管理要點》規定，公務車里程數需超過10萬公里或是使用8年才能汰換，因此遭外交會計部門擋下。此外，依據規定官邸的私人用品本該自費，豈料俞大㵢夫婦連在官邸的開銷也全部要求報公帳，連牙膏、廁所的衛生紙等都以「客用」為由要求核銷。
俞大㵢的妻兒也傳出違規使用公務資源，由於俞大㵢夫人非公職人員，卻在非公務狀態下，要求代表處同仁開車載她四處採購，且態度不友善，夫婦還要求下屬留一輛賓士公務車供他們週末使用，連兒子赴美探親，也將公務車當成私家車使用，油錢、保養費都讓納稅人買單，種種行徑引發爭議。
對此，外交部回應表示，駐美國代表俞大㵢大使自去（2023）年12月抵任後，換購或採購之辦公室及職務宿舍用品，據駐美國代表處說明，相關採購係因家具、設備已超過使用年限或損壞，並配合館長職務宿舍公務宴客需求及整體搭配。另外，因疫情後美國物價通膨嚴重及人工成本飛漲，皆反映在總價上，此次採購依相關採購程序與規定辦理。