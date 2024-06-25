道奇隊王牌投手Kershaw肩膀痠痛暫時「關機」！前大谷隊友也動刀
Clayton Kershaw又遇到傷勢！洛杉磯道奇36歲賽揚強投Clayton Kershaw去年季後動左肩手術，上週到小聯盟丟復健賽後，還跟前隊友郭泓志相見歡，原本有機會在大聯盟登場，今（25）日又出現肩膀痠痛症狀，將停止投球約一週。根據美國媒體《美聯社》報導，Clayton Kershaw經核磁共振（MRI）檢視後，沒有顯示出新的狀況。道奇總教練Dave Roberts則表示，「經歷手術、復健，開始丟球，增加球速、工作量，出現一些痠痛是難免的。」此外，投手部分，洛杉磯天使隊開幕投手Patrick Sandoval因手肘韌帶問題，開了「Tommy John」手術，整季報銷，加上勇士隊左投Ray Kerr也需要動刀，對投手來說，今天實在很殘酷。
記者吳政紘/綜合報導
Clayton Kershaw原本要復出 又因肩膀痠痛停擺
Clayton Kershaw過去就是賽揚獎等級強投，可惜在去年11月動左肩手術，他在上週二到小聯盟1A丟復健賽，共投3局失1分。預計他休息一週後，將會再次開始丟球。
Dave Roberts指出，「這一週的時間不足以擔心會影響他已經累積的訓練量，但我認為這是舒緩痠痛的方法，所以這是最重要的。」
根據核磁共振（MRI）檢視後，沒有顯示出新的狀況，Dave Roberts也比較放心，所以認為這只是正常的狀況。