台南奇美博物館看展吃美食！梵谷名畫變成麵　用虱目魚粥做燉飯

📍義薩芭蒂義大利餐廳
奇美博物館內一樓的ISABATI義薩芭蒂義大利餐廳，原本是開在永康的高檔義大利菜餐廳，主廚是台日混血的廚師長板橋凱映，經營10多年後，2020年時奇美博物館館長特地邀清，正巧餐廳也想結束營業，因此轉至滿是藝文氣息的博物館內新點，新菜單迎合來此看展的民眾需求，設計以適合每人一份的燉飯、義大利麵與披薩為主。
今年恰逢「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」展出，義薩芭蒂義大利餐廳因此也以特展的藝品為概念設計新餐點，板橋料理長選出了梵谷的《長草地與蝴蝶》此畫作，該畫特點是以高處的視角創造出深度感，長短不一的筆觸交錯綠、黃、褐色、藍色、淡紫色，其間更有白色蝴蝶翩翩飛舞，因此板橋料理長以羅勒青醬重現畫作中的草地，而天使紅蝦經特殊刀工刻畫成小白蝶，配上蒜香義大利麵，來闡述此畫作的意境，吃起來也噴香順口，尤其松子點綴，更顯芬芳盈口，義大利麵還配有湯品、甜品、飲料等附餐。
🟡店家資訊
地址 : 台南市仁德區文華路二段66號(奇美博物館1樓)
電話: 06-266-9088
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位在捷絲旅台南虎山館一樓的捷食藝，做的雖然是西餐，卻融入許多府城在地元素，像是此次7月1日將上市的菜色，「府城花蝦義大利麵」就是將以炒鱔魚意麵的醬汁為基底結合義大利麵條，鹹甜又富醬香，加上花枝、花蝦及淡菜，還有些許奶油，鮮甜滋味闡述台南獨有美食文化。
還有結合台南鹹粥的「虱目魚鮮蚵海鮮燉飯」，配料包含切成丁的關廟筍、煎香的虱目魚肚，以及鮮甜蝦子、 鮮香蛤蜊與花枝，讓高湯燉煮出的義大利米，富有嚼感又透著台式親切美味。捷食藝還把台南在地的小食「椪餅」結合西式冰淇淋，椪餅酥脆，帶點麵香與糖香，加上香草口味冰淇淋，冰涼口感在夏日裡品嚐起來格外清爽。
🟡店家資訊
台南市仁德區文華路二段300號
電話：06-266-2528
📍深藍咖啡博物館店(奇美)
從最早期的崇明路起家，再到府連東路，後開了安平旗艦店，又於2021年進駐奇美博物館。這裡的千層蛋糕各個都有細緻優美外型，號稱足足有42層蛋皮堆疊而成，另甜度很低更是其一大特色。每小塊蛋糕200多元，標榜用料高檔，不低的價格，也讓不少網友稱其為千層蛋糕界的LV。
🟡店家資訊
地址：臺南市仁德區文華路二段66號（奇美博物館2樓）
電話：06-266-0130