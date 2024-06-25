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醫院護理師不忍了！「急診1規則」不懂別來醫院　8千人朝聖全認同

▲相信不少人都有臨時掛急診的經驗，不過到了醫院急診，你懂什麼是看病禮儀嗎？（示意圖／擷取自Pixabay）
▲相信不少人都有臨時掛急診的經驗，不過到了醫院急診，你懂什麼是看病禮儀嗎？（示意圖／擷取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

相信不少人都有臨時掛急診的經驗，不過到了醫院急診，你懂什麼是看病禮儀嗎？會不會無形之中帶給護理師、醫師麻煩卻不自知呢？近日就有醫院護理師出面拍片，直接教育病患在急診室應該遵守的最大規則，讓不少相關行業、經驗的人心有戚戚焉，紛紛留言支持「體恤護理人員，辛苦妳們了！」

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一名醫院護理師日前在Tik Tok拍片表示：「如果你不知道這個原則，麻煩你不要來醫院，醫院沒有跟你先來後到，講究的就是輕重緩急，不要在那邊頭髮骨折、頭髮痛就在那裡叫，比你嚴重的人多的是，什麼腸穿孔、呼吸衰竭、腦骨破裂、心肌梗塞，這些都比你還要嚴重耶！」

▲桃園一對小姐妹染疫到聖保祿醫院急診，脫離險境後院方因為沒有病房要求姐妹回家引起民眾熱議。（圖／示意圖／取材自unsplash）
▲護理師出面表示，急診的原則沒有所謂「先來後到」，而是依照「病情輕重緩急」安排看診順序。（示意圖／取材自unsplash）
護理師同事也在一旁表示：「有些都會在急診咆哮說『我先來的欸，為什麼我不能先看？』」該護理師也分享自身經驗，過去也有遇到病患家屬請求先幫他媽媽換大便，我請她稍等，直接對我咆哮，說我們不專業、服務不好，「隔壁阿嬤心跳都停了，我在CPR，你有考慮過我們嗎？」

護理師也說：「換個位置跟想法，如果躺在那邊心跳停止的是你的家人，你還會希望，我去幫別人擦大便嗎？如果你沒有比我還會照顧病人，就請你麻煩嘴巴閉起來！旁邊稍等。」

在台灣，醫師不論是形象還是現實層面的薪資都非常的不錯，只要跟醫生扯上關係的科系，也因此廣受歡迎。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲護理師表示，病患應該要有同理心，換個位置與想法，如果今天病重的是自己親屬，是否還會希望醫生、護理師先處理較輕微的病患。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
貼文曝光後，吸引超過8000人按讚留言，不少人紛紛回應「完全認同這位護理師所說的！」、「之前我哥手指被切斷4隻，後來又有一個手被小切到，找官員來關說大小聲，醫生直接說，前面還有7、8個手指被切斷的，一個切成小叮噹了，誰來關說都一樣！不等請轉院，超霸氣的」、「人都很自私啊，只想到自己而已」、「不是叫的大聲就優先，人命關天不要開玩笑。」

而《NOWnews》記者今年2月時也因為腹部出現不明疼痛，人生第一次掛急診，當時肚子非常劇痛，原本以為可以馬上就診，到場也才知道急診不是先到就先看，只好耐心等待。途中也有比我晚掛號的一位阿伯（需要家人攙扶，臉色不大好）在我前面先看診，能理解醫護人員對於「病情輕重緩急」的處理模式，也希望下回如果有急診需求的民眾，可以有禮貌詢問醫護人員，也不要對他們咆哮，一定要尊重專業哦！

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