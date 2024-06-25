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JJ Redick當「備胎」無妨？理解湖人追求Hurley：自尊心沒受影響

▲NBA美國職籃洛杉磯湖人新任總教練一職，將由前球員JJ Redick(右)接下，總經理Rob Pelinka(左)稍早在記者會上也談到， Redick一直都是球隊非常感興趣的主帥人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃洛杉磯湖人新任總教練一職，將由前球員JJ Redick(右)接下，總經理Rob Pelinka(左)稍早在記者會上也談到， Redick一直都是球隊非常感興趣的主帥人選。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人官方今（25）日正式召開記者會宣布，球隊新任總教練一職將由前NBA球員JJ Redick接下，他與總經理Rob Pelinka2人今日也都身穿西裝盛重出席，並在記者會上透露對於執教紫金軍團的渴望。而當JJ Redick被問到湖人過去曾盛情追求NCAA名教頭Dan Hurley，自己的心境如何，以及是否被當作「備胎」，Redick則表示「我理解這些，但我的自尊心並沒有因此受到傷害。」

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Redick曝Hurley新聞曝光後　隨即接到總經理電話

在記者會上談到湖人過去曾經追求過NCAA康乃狄克大學男籃名教頭Dan Hurley，JJ Redick表示：「當整個過程展開，我們第一次在芝加哥會面時，那是我正在為解說總冠軍賽G1做好準備，那時Dan Hurley的新聞曝光了。Rob Pelinka（湖人總經理）很快就打電話給我，我們那時進行了一次很棒的談話。」

心情未因此受影響　Redick幽默回應

至於自己心情有無因此受到影響，Redick則坦言並沒有，也幽默表示自己也曾是2屆冠軍教練，「在那時的4天時間裡，我的自尊心或感受，從未受到過任何傷害或打擊。Dan Hurley在康乃狄克大學是2屆全國冠軍教練，不過我也是55Swiss聯盟小學三四年級賽區的2屆冠軍教練，我都理解這些。」

而Rob Pelinka隨後也談到，湖人先前對於Dan Hurley的追求，他說：「我很樂意下次有機會再討論整個選帥過程，但今天是屬於JJ的日子。我會這麼說，從一開始，JJ Redick就在我們非常感興趣的A計畫教練名單之中。」「我認為最重要的是，在整個過程中，JJ和我保持著最直接和持續的溝通，讓彼此了解目前動態，包括他在之前的工作中解說NBA總冠軍賽，我也一直讓他了解球隊選帥的最新情況。」


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