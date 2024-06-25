「比不上蔡英文腳趾頭！」　邱毅斥賴清德：草包型的獨裁者

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對此，邱毅在臉書出，賴清德龜縮了好幾天，終於出面召開記者會，但記者會就是一場拙劣的套招，記者做球，賴清德假答，說多噁心就有多噁心，「賴清德確實差蔡英文太多，連腳趾頭都比不上」。
邱毅分析賴清德的記者會有四個重點，第一，表明不承認立法院剛三讀通過，行政院又覆議失敗的「國會改革法案」，還準備送憲法法庭，交由大法官釋憲，並且為求壯膽，還破天荒以府院四箭齊發方式來逼大法官就範，做出對他有利的裁決。
再來，邱毅說，是賴清德拒絕去立法院報告，接受立委即問即答或依序回答的質詢，賴清德的居心，他早已料中，「賴清德就是草包型的獨裁者，面對立委強勢質詢，必然草包現形，威權不保，甚至被立委找出可進一步追查的弱點」。
第三點，邱毅說，賴清德也拒絕立法院的調查權和聽証權，賴不願暴露其心虛的膽怯，卻拿會洩漏企業機密和民眾隱私來為他遮羞，其實說穿了，就是做賊心虛，怕被查出相關弊案，走上前總統陳水扁貪腐現形，東窗事發的老路。
最後，是回應中國日前公布的《懲治台獨22條》，邱毅直言，明顯看岀賴的膽怯與心虛，賴的說法還是拉台灣人民下水，「指大陸若認為他是台獨，則除了統促黨以外，所有人民皆台獨，這招不但卑劣下流，還很毒辣，更顯示他缺乏擔當的自私本性」。