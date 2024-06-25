工人熱昏頭！中市啟動戶外作業熱危害檢查 盧秀燕籲留心家中獨老
近幾日天氣炎熱，全台各地頻傳民眾中暑、熱傷害事件，有老人家曬到不支倒地、弱勢者露天排隊領便當昏倒，也有工人在戶外作業感到不適送醫。台中市自6月1日起啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，針對營造業、物流業等戶外高溫作業單位提高檢查強度。市長盧秀燕也提醒，民眾應多關心白天獨自在家的長輩，市府也會了解弱勢獨居老人預防炎熱的設備是否足夠。
記者顏幸如／台中報導
這幾日天氣炎熱，中部地區的醫學中心如中國醫、中山醫、彰基，平均每天多出近10名熱中暑、熱衰竭病患，台中市昨天有弱勢民眾露天排隊領廟宇的愛心便當，竟熱到昏倒；彰化則有老翁日正當中撿回收物，連人帶腳踏車倒在路邊被送醫；另名30幾歲的工人，正午時分在戶外工作2小時，便出現臉色慘白及頭暈等狀況，被送到台中醫院急診。
台中市政府勞工局長林淑媛呼籲，隨著氣溫持續升高，各事業單位在安排勞工從事戶外作業時，應積極採取防範措施，保障勞工的健康與安全。自6月1日起，台中市啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，針對營造業、物流業等戶外高溫作業單位提高檢查強度，至昨天起檢查149場次，通知改善10場次。主要缺失為未增加作業場所巡視頻率未、留意勞工作業前及作業中之健康狀況、未實施勞工熱疾病預防相關教育宣導等。勞工局將限期改善時間縮短為7天內、2週內進行複查，若未改善，將依《職業安全衛生法》規定處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。
台中市長盧秀燕也提醒，不僅工作中的民眾要注意防曬，更要留心白天獨留家中的長輩，是否在炎熱時段待在戶外，或因一個人捨不得開冷氣或電風扇，導致身體不適。市府相關單位也會加強巡視弱勢民眾、獨居老人，了解他們預防炎熱設備夠不夠，避免產生健康和生命的疑慮。社會局表示，台中市列管4千多個弱勢獨居長輩、已結合里鄰長逐一檢視居住環境是否通風，並結合社會資源，募集二手電風扇供他們使用。