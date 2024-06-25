中國「騰籠換鳥」！專家看金價多頭未變2300美元有撐　可逢低承接

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不過，陳有忠認為，黃金多頭趨勢未變，目前看來2300美元有撐，除美國今年仍可能降息，屆時美元就會轉弱，黃金持有的機會成本就會下降，中東及俄烏地政治短期難解，黃金又是最佳避險品，地緣政治風險也會增加金保值效果，再加上中國外匯存底正在「騰籠換鳥」，持有黃金策略是「只進不出」。
他進一步分析，中國目前黃金占外匯存底不到6%，中國又持續發行人民幣計價的國際債券，卻也因低利、房地產等問題，讓國外投資人卻步，因此，中國不斷買進黃金當儲備，畢竟黃金是外債最佳抵押品，這也是為何中國長期買進黃金的原因，希望拉高黃金占外匯存底比重超過15%，估計每年得買進2、300噸的黃金。也因此，在黃金多頭趨勢未變，陳有忠認為金價在2300美元有撐，建議仍可逢低承接黃金。
此外，根據台灣銀行發布的最新報告，世界黃金協會（WGC）最新針對70個國家央行調查顯示，有29%央行預期未來12個月增持黃金儲備，高於2023年的24%及2022年的25%；同時有62%受訪者認為未來5年內美元儲備占比將減少，69%的受訪者則認為黃金在未來5年將占據儲備更多比重，高於2023年的62%及2022年的46%。
法國興業銀行公布第3季多元投資組合策略，將大宗商品投資比率由9%下調至7%，但仍維持5%的黃金持有。該行表示，儘管金
價處於2350美元之下，但由於通膨黏滯、政府財務赤字擴大、地緣政治不確定及央行資產配置多樣性等，都將支撐對黃金長期看漲的觀點，並表示在美國總統大選前不會改變其黃金配置。
黃金市場分析師Jan Nieuwenhuijs也談到，泰國近期持續購買黃金，且不隨金價反彈而拋售，成為黃金穩定進口國；大西洋理事會（Atlantic Council）報導指出，印度近期將存放英國國內金庫的100公頓黃金運回孟買，為自1991年以來最大一次的黃金轉移，
且在俄烏戰爭後購金數量及速度超越包括俄羅斯及中國在內的G20國家，過去4個月中印度共購金超過24公噸，超越其2023年購金總和。該作者認為印度購金主要應對全球經濟及地緣政治等不穩定，但印度作為美國重要夥伴並開始尋求替代資產此一現象亦值得關注。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。