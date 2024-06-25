亂入民進黨團記者會！陳玉珍舌戰4綠委20分 林楚茵尖叫雞反制
民進黨立院黨團今（25）日召開記者會，過程中國民黨立委陳玉珍亂入記者會，直指民進黨團幹事長吳思瑤造謠，更稱「你跟我道歉我馬上就走！你說我盯梢不能接受！」更稱可以這樣污辱人嗎？直接影響記者會進行，吳思瑤多次好聲好氣要求離開，勿干擾記者會進行，而林楚茵則反嗆，如果大家要這樣，明起就到別人記者會逗留，陳玉珍這個行為究竟是要講給誰聽？又或是要對誰宣誓效忠？雙方僵持20分鐘，最後由藍委洪孟楷、李彥秀兩人把陳玉珍帶走。
記者陳威叡／台北報導
民進黨立院黨團今日於黨團辦公室舉行記者會，未料過程中陳玉珍亂入記者會，直指吳思瑤不要動不動就造謠，更稱自己馬上就走，而綠委莊瑞雄表示「這樣不行，吵到我們記者會了」，但陳玉珍仍不願離開。
吳思瑤說，陳玉珍公然在記者會舉行同時亂入干擾，究竟是誰要道歉，民進黨也不會有任何人在國民黨舉行記者會的時候干擾，這樣真的不好。而陳玉珍仍不滿高分貝回嗆「我在外面也可以這樣污辱！」
此時林楚茵也加入戰場，稱各黨團大家時常各自召開記者會，今天亂了套，這樣從明天起就到別人委員會逗留，要聽直播可以回自己辦公室聽，不用像中共官媒記者一樣在政論節目盯梢，質疑陳玉珍這個行為究竟是要講給誰聽？又或是要對誰宣誓效忠？大家可以清楚看到這些人的嘴臉，台灣最可怕的就是裡應外合，「你回的你黨團開記者會，你自由不包括侵犯民進黨言論自由！」
沈伯洋也說，國民黨團點名自己無數次，但從來沒有進到國民黨團記者會現場。雙方僵持約20分鐘，最後洪孟楷、李彥秀兩人把陳玉珍帶走。